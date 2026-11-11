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Krisis sepakbola Spanyol tak lagi sekadar perselisihan sesaat di meja perundingan, melainkan telah berubah menjadi perang terbuka di lebih dari satu front. Terdepan di antaranya adalah pertempuran soal kesepakatan kolektif baru antara para pemain dan La Liga, serta pernyataan panas terbaru dari Presiden La Liga Javier Tebas, yang kembali menyulut perdebatan mengenai batas-batas retorika dalam olahraga dan politik.

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Dalam perkembangan yang mengejutkan, pertemuan yang dinanti antara Asosiasi Pesepak Bola Spanyol "AFE" dan Asosiasi Liga Spanyol "LaLiga" di hadapan Pengadilan Nasional ditunda. Pertemuan tersebut seharusnya mencabut larangan untuk memulai negosiasi terkait perjanjian perundingan kolektif baru, yang harus dinegosiasikan musim ini.

Penundaan itu terjadi akibat mogok umum yang diserukan hanya oleh serikat pesepak bola (Futbolistas ON), yang tidak menghadiri sidang, sehingga berkas perjanjian itu tetap tertunda, di saat ketegangan antara kedua belah pihak meningkat secara belum pernah terjadi sebelumnya.

Akar krisis terletak pada perselisihan mengenai legitimasi keterwakilan, menurut surat kabar Spanyol "AS". Dalam pemilihan yang berlangsung di dalam ruang ganti, serikat AFE yang dipimpin David Aganzo memperoleh dukungan 93% dari para pemain, dan berargumen bahwa Undang-Undang Olahraga hanya mengizinkan serikat yang memperoleh sedikitnya 10% suara untuk menegosiasikan perjanjian baru dengan para pemberi kerja.

Sebaliknya, para pemberi kerja juga mengundang serikat tersebut, dengan berdasar pada perjanjian sebelumnya yang menetapkan bahwa lebih dari 5% sudah cukup untuk ikut serta dalam negosiasi, hal yang memicu kecaman keras dari AFE, yang bahkan sampai menuduh Asosiasi Liga "mengabaikan demokrasi".

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Perjanjian yang dinanti ini sangat penting bagi masa depan para pemain, karena serikat berupaya mengatur periode istirahat antarpertandingan, di mana para pemain menuntut jeda minimal 72 jam antara satu pertandingan dan pertandingan lainnya. Serikat juga akan menegosiasikan syarat penyelenggaraan pertandingan liga yang mungkin digelar di luar Spanyol, terutama rencana Miami yang kontroversial.

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Protes para pemain terhadap Asosiasi Liga, yang hanya berlangsung sepuluh detik pada musim lalu, telah membuat klub Relevent menangguhkan rencana Miami, yang menjadi pukulan besar bagi Tebas dan menambah ketegangan dengan Aganzo.

Perseteruan ini berakhir dengan Asosiasi para pemberi kerja mengajukan gugatan hukum terhadap para pemain, namun pengadilan memutuskan untuk kepentingan mereka, dengan menegaskan bahwa mereka tidak melakukan mogok secara diam-diam sebagaimana dituduhkan.

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Meski ada semua ketegangan ini, para pemain tidak memikirkan mogok serupa dengan mogok-mogok di masa lalu, tetapi hubungan antara kedua belah pihak telah mencapai titik kritis, yang mengisyaratkan konfrontasi panjang yang dapat memengaruhi stabilitas kompetisi.

Pada saat semua orang menanti meredanya suasana, Tebas kembali ke gayanya yang biasa dalam menggunakan analogi Goebbels, sehingga menyulut front lain, menurut yang dilaporkan radio "okdiario".

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Usai wawancara Perdana Menteri Pedro Sanchez, yang di dalamnya ia berbicara tentang metode komunikasi fasis dan dehumanisasi lawan politik, Tebas menulis di media sosial sembari melampirkan potongan video itu: "Seseorang harus mengirimkan potongan Perdana Menteri yang berbicara tentang metode Goebbels kepada Dewan Olahraga Spanyol dan Rodriguez Uribes. Sungguh analogi yang keji!".

Serangan baru ini muncul ketika masa depan Tebas sendiri masih tergantung di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", setelah Dewan Olahraga Spanyol mengajukan gugatan terhadapnya pada Oktober lalu, menyusul perbandingan yang ia buat antara kanal media dan televisi Real Madrid dengan metode propaganda Nazi, hal yang dapat membuatnya menghadapi sanksi larangan berdasarkan Pasal 76.4.b Undang-Undang Olahraga, yang menganggap tindakan terbuka yang merusak martabat atau etika olahraga sebagai pelanggaran berat.

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Perkembangan-perkembangan yang berbarengan ini mencerminkan rapuhnya keseimbangan yang ada antara para pemain, pengelola, dan klub, serta menempatkan musim ini di hadapan ujian nyata atas kemampuan para pihak untuk mengatasi perselisihan melalui dialog alih-alih eskalasi hukum dan media.