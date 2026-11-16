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Penyerang Belanda Cody Gakpo dan pelatih Xavi Hernandez menjelaskan seluk-beluk taktik menghadapi Jerman asuhan Jurgen Klopp. Menjelang pertemuan mereka di UEFA Nations League, Gakpo menyoroti perbedaan antara gegenpressing tanpa henti dan pendekatan Xavi yang rumit serta mengandalkan penguasaan bola.

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Menjelang pertandingan penting UEFA Nations League antara Belanda dan Jerman asuhan Jurgen Klopp, perhatian tertuju pada perbedaan pendekatan taktik kedua pelatih. Xavi Hernandez berhasil menerapkan filosofi yang mengutamakan penguasaan bola di tim nasional Belanda dan menuai banyak pujian setelah timnya menghancurkan Yunani 7-0.

Namun, menghadapi tim asuhan Klopp menghadirkan tantangan fisik dan organisasi permainan yang sama sekali berbeda.

Kedua tim ingin memanfaatkan ruang saat transisi, sekaligus menerapkan rancangan taktik masing-masing di lapangan.

Gakpo membandingkan filosofi Klopp dan Xavi

Ketika diminta membandingkan gaya kepelatihan Klopp dan Xavi, Cody Gakpo menyoroti prinsip utama yang membedakan kedua pelatih, seraya mencatat bahwa tujuan akhir mereka sama.

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“Menurut saya, Jurgen Klopp sangat identik dengan Gegenpressing. Itulah garis besar filosofinya. Intensitasnya sangat tinggi; ketika kehilangan bola, Anda harus merebutnya kembali secepat mungkin dan langsung menyerang gawang lawan,” kata Gakpo tentang mantan pelatihnya di Liverpool.

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“Sementara itu, pelatih kami [Xavi] memiliki pemahaman permainan yang lebih berfokus pada penguasaan bola.”

Gakpo menambahkan: “Kesamaannya adalah ketika kami berhasil merebut kembali bola, kedua pelatih sama-sama ingin bergerak menuju gawang lawan secepat mungkin karena pada saat itulah ruang terbuka tersedia.”

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Xavi soal menyerang ruang saat menghadapi tekanan Klopp

Xavi menjelaskan pendekatan taktiknya lebih lanjut, dengan menekankan pentingnya menyerang ruang terbuka untuk membongkar pertahanan yang tertata rapi. Ia menyebut bahwa menghadapi Jerman akan menuntut eksekusi yang cermat karena gaya menekan mereka yang agresif.

“Terutama saat menghadapi blok pertahanan rendah, sangat penting bagi pemain sayap, gelandang serang, dan penyerang nomor sembilan kami untuk menyerang ruang agar garis pertahanan lawan bergeser,” ujar Xavi.

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“Besok mungkin sedikit berbeda karena Jerman adalah tim yang terus-menerus menekan. Itulah ciri khas gaya Klopp. Akan sangat menarik melihat para pemain menyerang ruang pada saat yang tepat untuk melepaskan umpan akurat.”

Memaksimalkan fleksibilitas Gakpo di sisi kiri

Xavi juga membahas cara ia memainkan Gakpo untuk memaksimalkan kemampuan penyerang Liverpool itu, sembari memuji kerja kerasnya yang tak kenal lelah dan kecerdasan taktiknya.

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“Dia pemain top yang bisa membuat perbedaan bahkan sebagai penyerang tengah atau penyerang kedua. Namun, posisi yang dapat memberi kami keuntungan terbesar adalah di sisi kiri,” kata Xavi.

“Dia memiliki kemampuan yang baik untuk menekan bek lawan, terus melakukan pergerakan menyerang, memberikan umpan akurat, dan bekerja untuk tim.”