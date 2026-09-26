Perang suara dimulai: Spanyol bergerak untuk merebut final Piala Dunia 2030 dari Maroko

Rafael Louzan, Presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol, menegaskan bahwa Spanyol menargetkan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, seraya menyatakan keyakinannya akan kemampuan negaranya menggelar laga terpenting dalam turnamen yang diselenggarakan secara bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko itu.

Dalam pernyataan kepada radio "Onda Cero", sebelum pertandingan Spanyol melawan Inggris di UEFA Nations League di Stadion Wembley, Louzan mengatakan bahwa Spanyol "memikul bobot" turnamen dengan 11 kota tuan rumahnya, seraya menambahkan: "Semuanya dimulai di Semenanjung Iberia, dan di sanalah semuanya harus berakhir, dengan laga final besar itu di Spanyol."

Presiden Federasi Spanyol itu menegaskan bahwa jalan masih membutuhkan "banyak kerja keras", sembari menegaskan bahwa tujuannya adalah "mengumpulkan suara" demi menyelenggarakan "Piala Dunia terbaik dalam sejarah", bertepatan dengan peringatan 100 tahun sejak dimulainya turnamen tersebut.

Louzan memuji Luis de la Fuente, yang memperpanjang kontraknya dengan timnas Spanyol hingga tahun 2032, dengan mengatakan: "Kami sangat senang dengan keputusan dan kemitraan ini", seraya memuji kerendahan hati sang pelatih, dan menilai bahwa ia layak meraih penghargaan Ballon d'Or untuk pelatih, mengingat rekam jejaknya bersama timnas, setelah meraih gelar Piala Eropa 2024, UEFA Nations League 2025, dan Piala Dunia 2026.

Louzan menutup pernyataannya dengan memuji kesuksesan terbaru timnas-timnas Spanyol, seraya menilai bahwa Spanyol tengah menjalani "momen olahraga yang belum pernah ada sebelumnya", dan berkata: "Dari sudut pandang kesuksesan, kami berada di puncak segalanya", merujuk pada gelar juara timnas putra dan putri pada dua edisi Piala Dunia terakhir.