Setelah melewati pekan-pekan berat yang dialami para pemain Real Madrid pasca kekalahan dalam derbi ibu kota melawan Atletico Madrid, kemenangan atas Barcelona di Stadion "Camp Nou" mengubah arah perjalanan Los Blancos, serta memberikan dorongan moral besar kepada para pemain asuhan pelatih Jose Mourinho, yang tercermin jelas dalam interaksi dan pesan-pesan mereka melalui media sosial.

Dalam konferensi pers yang berlangsung usai El Clasico, Mourinho berkali-kali menegaskan pentingnya kesatuan dan kekompakan tim, terutama setelah kekalahan dari Atletico Madrid yang menimbulkan tanda tanya mengenai kemampuan Real Madrid untuk mengatasi masalah-masalahnya dan kembali bersaing dengan kuat.

Setelah meraih tiga poin atas Barcelona, para pemain Real Madrid berupaya menunjukkan kekompakan mereka dengan mengunggah potongan video, foto, dan pesan-pesan perayaan melalui akun media sosial mereka, sehingga ruang ganti menjadi pusat perhatian para suporter, terutama dengan pertukaran kata-kata pujian dan candaan di antara para pemain usai kemenangan berharga tersebut.

Mbappe dan Diomande

Kylian Mbappe dan bek Diomande menjadi di antara nama-nama paling mencolok yang mewarnai pemandangan di dalam ruang ganti Real Madrid, setelah kedua pemain bertukar momen istimewa usai kemenangan atas Barcelona, yang mencerminkan sifat hubungan yang menyatukan mereka.

Mbappe berkata tentang rekannya: "Dia saudaraku", lalu Diomande menjawab: "Dia adikku", dalam pertukaran kata-kata yang menarik perhatian para pengikut, serta memperlihatkan kedekatan di antara kedua pemain setelah salah satu pertandingan terpenting musim ini.

Momen ini hadir dalam suasana perayaan yang dialami para pemain Real Madrid usai mengungguli rival tradisional mereka, setelah tim berhasil melewati periode sulit yang mengikuti kekalahan derbi, dan memulihkan kepercayaan diri berkat kemenangan di Stadion Camp Nou.

Arda Guler menuai pujian dari rekan-rekannya

Di antara para pemain yang mendapatkan perhatian luas di media sosial adalah pemain Turki, Arda Guler, yang kini menjadi salah satu elemen penting dalam skuad Real Madrid, di tengah perkembangan yang dialami perannya di dalam tim sejak ia memperoleh kesempatan lebih besar dalam susunan pemain utama.

Guler memperlihatkan kemampuannya sepanjang El Clasico, hingga menuai pujian dari rekan-rekannya yang mengikuti penampilannya dari dekat, dan menegaskan apresiasi mereka terhadap apa yang ia tampilkan bersama Los Blancos.

Marc Cucurella menyampaikan pesan kepada pemain Turki itu, menulis: "Kamu banyak bermain", dalam komentar mencolok mengenai kehadirannya yang semakin meningkat dan pengaruhnya di dalam lapangan.

Cucurella bukan satu-satunya yang berinteraksi dengan penampilan Guler, karena Thibaut Courtois dan Alvaro Carreras turut memberikan pujian kepadanya, dengan menggunakan emoji api melalui media sosial, sebagai isyarat kekaguman mereka terhadap level yang ditampilkan pemain Turki itu.

Interaksi-interaksi ini mencerminkan posisi yang mulai diraih Guler di dalam ruang ganti, terutama dengan kemampuannya memberikan nilai tambah teknis dan berkontribusi dalam menggerakkan permainan, yang menjadikannya salah satu nama yang diandalkan Real Madrid pada fase mendatang.

Banjir pesan kekaguman

Mbappe menjadi salah satu bintang paling mencolok di El Clasico, setelah mencetak dua gol Real Madrid ke gawang Barcelona, hingga memainkan peran krusial dalam meraih tiga poin, dan menjadi pusat utama dalam perayaan para pemain Los Blancos usai pertandingan.

Penyerang Prancis itu menerima banjir pesan pujian dari rekan-rekannya, yang merayakan kecemerlangannya dan kemampuannya menciptakan perbedaan dalam duel besar tersebut.

Arda Guler menulis kepada Mbappe: "Luar biasa", sebagai ungkapan kekagumannya terhadap apa yang ditampilkan penyerang Prancis itu sepanjang pertandingan, sementara Konate memilih menggodanya dengan kalimat: "Kamu sangat buruk", dalam komentar sarkastis yang hadir dalam suasana candaan di antara para pemain usai kemenangan.

Alvaro Carreras dan Rodrygo juga bergabung dalam daftar pemberi ucapan selamat, serta menyampaikan pesan kepada Mbappe yang berisi ungkapan pujian, di antaranya: "Kamu yang terbaik", dan "Yang terbaik, sepupu", sebagai ungkapan apresiasi mereka terhadap penampilan menentukannya melawan Barcelona.

Vinicius Junior pun tak absen dari pemandangan ini, karena ia berinteraksi dengan rekan asal Prancis itu dengan menggunakan sejumlah emoji api, menambah gelombang perayaan yang mengelilingi Mbappe setelah ia mencetak dua gol kemenangan di El Clasico.

Bellingham menyampaikan pesan peringatan meski merayakan

Adapun Jude Bellingham, ia memilih merayakan kemenangan atas Barcelona dengan cara yang mengandung pesan peringatan, meski suasana positif menyelimuti para pemain Real Madrid usai berakhirnya pertandingan.

Gelandang Inggris itu mengunggah pesan melalui akunnya di "Instagram", yang berbunyi: "Kami telah memenangi pertempuran, tetapi perang masih berlanjut", sebagai isyarat bahwa kemenangan di El Clasico merupakan langkah penting, namun tidak berarti tugas telah selesai atau tim telah menuntaskan sasaran-sasarannya musim ini.

Pesan pemain Inggris itu tak berlalu tanpa interaksi dari rekan-rekannya, karena Vinicius memuji penampilannya, dan menulis kepadanya bahwa ia bermain "secara luar biasa", menggunakan ungkapan Portugis yang menunjukkan kekaguman mendalam terhadap apa yang ia tampilkan dalam pertandingan.

Cucurella juga menyampaikan pesan pujian kepada Bellingham, menulis: "Betapa terampilnya kamu sebagai pemain!", sementara Palacios, mantan rekannya di Fulham, turut berinteraksi dengannya dengan kalimat: "Nomor 1", sebagai ungkapan apresiasi terhadap levelnya.