"Perang Dua Mawar" memanas... Manchester United berada di ambang kesepakatan bersejarah

Dalam langkah berani yang melampaui batas lapangan, Manchester United telah menyelesaikan kesepakatan dengan Karl Darlow, kiper Leeds United, untuk memboyongnya ke Old Trafford dalam transfer yang sarat nuansa sejarah langka dan memicu rivalitas “Perang Dua Mawar” antara kedua klub.

Jurnalis tepercaya Fabrizio Romano mengungkapkan melalui akunnya di platform “X” bahwa kiper asal Inggris tersebut akan menandatangani kontraknya dengan “Setan Merah” besok, Jumat, untuk menjadi kiper cadangan di tim di belakang André Onana, sebagai bagian dari rencana United untuk memperkuat posisi penjaga gawang menjelang dimulainya musim baru.

Perekrutan Darlo ini menjadi langkah awal menjelang kepergian kiper asal Turki, Altay Bayındır, yang kini semakin dekat untuk meninggalkan Old Trafford musim panas ini, sehingga Manchester United menemukan pengganti ideal dalam diri kiper Leeds tersebut berkat pengalamannya di Liga Premier.

Nilai kesepakatan ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada makna historisnya, karena transfer langsung antara Leeds United dan Manchester United dianggap sebagai hal yang tabu dalam dunia sepak bola akibat permusuhan sengit antara suporter kedua klub, yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Dengan bergabungnya Darlow, ia masuk ke dalam daftar istimewa yang mencakup para legenda yang pernah mengenakan kedua seragam tersebut, di antaranya Rio Ferdinand, Gordon McQueen, dan Alan Smith, sebuah kejadian yang jarang terulang sepanjang sejarah.

Darlow sempat mencuri perhatian bersama Leeds pada musim lalu, setelah merebut posisi starter di paruh kedua musim dan menampilkan performa menawan yang meyakinkan manajemen United untuk merekrutnya.

Perlu dicatat bahwa “Perang Dua Mawar” adalah julukan bersejarah yang diberikan pada persaingan sengit di dunia sepak bola antara Manchester United dan Leeds United, yang berasal dari perang saudara Inggris yang berlangsung antara tahun 1455 dan 1485 antara wilayah Lancaster (di mana Manchester berada) dan York (tempat Leeds berada).