Perang Dimulai: Al Ahly Menghalangi Kepindahan Yaisle ke Newcastle!

Kondisi ketidakpastian seputar masa depan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, mantan direktur teknik Al-Ahli Saudi, terus berlanjut meski ia semakin dekat untuk menangani Newcastle United asal Inggris sebagai persiapan menyambut musim baru.

Jaissle sebelumnya telah mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al-Ahli dalam beberapa hari terakhir, mengakhiri perjalanannya bersama "sang elite" setelah periode yang menyaksikannya meraih sejumlah gelar, sebelum ia memasuki negosiasi lanjutan dengan Newcastle untuk menggantikan pelatih asal Inggris, Eddie Howe.

Menurut jurnalis Inggris Lee Ryder yang dekat dengan klub Newcastle, penyebab tertundanya pengumuman resmi soal kontrak dengan Jaissle kembali kepada sejumlah urusan administratif milik klub Al-Ahli Saudi, sembari menegaskan pada saat yang sama bahwa kesepakatan itu berjalan sesuai jalur normalnya dan diperkirakan akan rampung.

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Ryder menambahkan bahwa pelatih asal Jerman itu saat ini berada di kota La Manga, Spanyol, sambil menunggu rampungnya seluruh prosedur administratif dan hukum terkait kepindahan tersebut, sebelum pengumuman resmi penunjukannya untuk mengemban tugas itu.

Newcastle diperkirakan akan menuntaskan berkas ini dalam beberapa hari mendatang, sehingga Jaissle memulai pengalaman pertamanya di Liga Primer Inggris, sementara Al-Ahli terus mencari direktur teknik baru untuk memimpin tim sebelum bergulirnya kompetisi musim baru.