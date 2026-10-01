Krisis yang kini berkecamuk antara pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, dengan pelatihnya Jorge Jesus, telah menyulut perang di tribun timnas, saat menghadapi Denmark dalam UEFA Nations League.

Timnas Portugal menang atas Denmark dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Kamis, di Stadion Parken, ibu kota Denmark, Kopenhagen, pada matchday ketiga fase grup turnamen Eropa tersebut.

Pertandingan ini merupakan yang pertama bagi timnas Portugal, setelah krisis terakhir yang mencuat antara Ronaldo dan Jesus, yang membuat "Roket Madeira" meninggalkan kamp timnas negaranya di Kopenhagen pada Rabu malam.

Salah satu cuplikan yang dipublikasikan oleh jaringan "Bleacher Report" memperlihatkan sebagian suporter timnas Portugal menuliskan kata "We love you Jesus" dalam bahasa Inggris pada kaus yang mereka kenakan, sebagai bentuk dukungan kepada sang pelatih.

Hal itu terjadi pada saat yang sama ketika sebagian suporter lainnya membawa pesan bertuliskan nama Ronaldo, dengan tanda hati di sampingnya, sebagai bentuk dukungan kepadanya.

Timnas Portugal menampilkan perjalanan yang istimewa sejauh ini di UEFA Nations League, dengan meraih 9 poin dari 3 kemenangan atas Wales, Norwegia, dan Denmark, tanpa tersandung dalam satu pertandingan pun di bawah kepemimpinan Jorge Jesus.

Rekan-rekan Jesus akan menjalani pertandingan baru, Minggu mendatang, melawan Norwegia, pada matchday keempat UEFA Nations League, di mana kemenangan akan berarti lolos langsung ke babak semifinal, tanpa menunggu dua matchday terakhir.

Dan setelah pertandingan melawan Norwegia, Jesus akan mengungkap apa yang terjadi antara dirinya dan Ronaldo secara lengkap, sebagaimana yang ia ungkapkan sebelum pertandingan melawan Denmark.