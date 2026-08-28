Perang Barcelona dan Atletico Beri Arsenal Harapan dalam Transfer Alvarez

Arsenal memantau dengan penuh perhatian meningkatnya perselisihan antara Atletico Madrid dan Barcelona terkait upaya klub Katalan itu untuk mendatangkan Julian Alvarez, dengan harapan krisis antara kedua belah pihak akan mendorong sang penyerang asal Argentina untuk menerima tawaran klub Inggris tersebut.

Arsenal menilai bahwa krisis ini bisa memberi mereka peluang untuk meyakinkan sang pemain agar bergabung ke skuad mereka, seraya berupaya mengajukan tawaran yang menarik untuknya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Arsenal masih bersikeras untuk mencoba mendatangkan Julian Alvarez, meskipun transfer tersebut akan sangat mahal dari segi finansial.

Nilai transfer bisa mencapai 150 juta euro, tetapi hambatan utamanya bukanlah kesepakatan antara kedua klub, melainkan meyakinkan sang pemain untuk setuju kembali ke Inggris.

Julian Alvarez merasa sangat bahagia di Spanyol, di mana ia telah menjadi seorang ayah dan keluarganya hidup dalam suasana yang sangat nyaman, selain itu ia juga tidak ingin kembali ke negara yang sudah ia kenal betul dari pengalaman sebelumnya bersama Manchester City.

Arsenal mengandalkan dua faktor untuk meyakinkan sang penyerang Argentina agar bergabung dengan mereka, yaitu proyek olahraga dan kekuatan ekonomi.

Proyek olahraga

Arsenal telah membuktikan kepada Julian Alvarez kemampuannya untuk bersaing memperebutkan semua gelar yang mungkin diraih, setelah baru-baru ini menjuarai Liga Primer Inggris dan mencapai final Liga Champions Eropa, selain itu Mikel Arteta juga berhasil membangun sebuah proyek yang menarik bagi pemain mana pun, melalui tim yang solid dan menyuguhkan sepak bola yang menghibur.

Julian Alvarez merasa lebih nyaman dengan gaya bermain ini dibandingkan dengan apa yang ia jalani bersama Atletico Madrid, di mana dalam banyak pertandingan ia terpaksa menjalankan peran bertahan secara utama, dan ketika ia memulai serangan dengan bola, ia berada sangat jauh dari gawang lawan.

Levelnya menunjukkan kemungkinan memberikan kontribusi yang lebih baik bersama tim yang memiliki kecenderungan menyerang seperti tim asuhan Mikel Arteta.

Tawaran finansial

Dari segi ekonomi, Arsenal menawarkan kontrak yang sepadan dengan gaji para pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa, dan jika Julian Alvarez memutuskan untuk melepaskan impiannya pindah ke Barcelona, maka hal itu haruslah dengan imbalan gaji yang sangat tinggi.

Tuntutan finansial Alvarez akan jauh lebih tinggi jika ia kembali ke Inggris dibandingkan jika ia bertahan di Liga Spanyol.

Transfer ini tetap sangat rumit dalam segala situasi, tetapi bisa jadi sang pemain tidak menemukan pilihan lain selain menerima tawaran dari Inggris.

Miguel Angel Gil Marin, Direktur Umum Atletico Madrid, melancarkan serangan keras terhadap Barcelona dalam pernyataan terbarunya, dengan berbicara tentang "kepalsuan" klub Katalan itu, sebelum ia dibalas oleh Rafael Yuste, wakil presiden Barcelona, yang menegaskan bahwa klub asal Madrid itu "telah melewati garis merah".

Konflik berlanjut

Tingkat ketegangan antara kedua klub tampak jelas, di mana Atletico Madrid menilai bahwa Barcelona tidak bertindak jujur terhadap mereka, setelah bergerak di belakang punggung mereka untuk menghubungi Julian Alvarez, sementara klub Katalan itu menegaskan bahwa mereka telah bertindak secara transparan sejak awal, setelah mengajukan tawaran senilai 100 juta euro, dan tawaran ini masih berlaku.

Barcelona, seperti yang ditegaskan presidennya Joan Laporta, hingga kini belum menutup berkas Julian Alvarez secara final, meskipun kesulitan transfer ini semakin meningkat akibat sikap penolakan dari pihak Atletico Madrid.

Alvarez merupakan satu-satunya pilihan Barcelona untuk posisi penyerang, setelah alternatif-alternatif lain yang sempat dipertimbangkan disingkirkan, dengan yang terdepan adalah Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan.

Di sisi lain, Arsenal memantau perkembangan situasi, dengan memiliki cukup waktu untuk mencapai kesepakatan, sebab bursa transfer tidak akan menutup pintunya hingga tengah malam 1 September.

Hari-hari mendatang diperkirakan akan berlangsung panas, sementara nama Alvarez akan tetap hadir dengan kuat di bursa transfer.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"