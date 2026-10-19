Lamine Yamal dan Ousmane Dembele hanya pernah bermain bersama selama 7 menit dalam satu pertandingan resmi, di mana keduanya berlatih bersama di bawah arahan Xavi Hernandez di Barcelona, sepanjang musim 2022-2023, saat jebolan akademi itu mulai merintis jalannya ke tim utama dalam usia baru 15 tahun.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pada hari bersejarah itu, 29 April 2023, hari debutnya melawan Real Betis (4-0) di Stadion Camp Nou, ia masuk menggantikan Gavi pada menit ke-83, sepuluh menit setelah pemain Prancis itu masuk menggantikan Raphinha pada menit ke-73.

Dan hingga menit ke-90, keduanya bermain di sayap yang berseberangan, dan Ousmane bahkan tidak mampu memanfaatkan sebuah umpan brilian dari pemain muda berbakat tersebut.

Keduanya tak pernah membayangkan bahwa tiga setengah tahun kemudian mereka akan menjalani pertarungan sengit pekan ini di Stadion Parc des Princes di Paris, kota yang menjadi tujuan kepindahan Dembele pada Agustus 2023 setelah menghabiskan beberapa hari lagi masa persiapan musim bersama Lamine, bahkan sampai bermain dalam laga uji coba melawan Arsenal dalam tur Amerika.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Lamine yang berusia 19 tahun dan Dembele yang berusia 29 tahun tiba di laga Paris Saint-Germain versus Barcelona besok Selasa, pada pekan ketiga Liga Champions Eropa, dalam performa puncak mereka.

5 pertemuan sebelumnya antara Dembele dan Yamal

Keduanya sudah pernah bertemu lima kali, dua kali bersama klub masing-masing dan tiga kali bersama tim nasional masing-masing, tetapi pertandingan ini istimewa bukan hanya karena Barcelona ingin membuktikan kelayakannya dalam upaya meraih gelar Eropa di hadapan juara dua edisi terakhir, tetapi juga karena tidak mungkin mengabaikan penghargaan Ballon d'Or: peraih terakhir penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik dunia itu (Dembele) menjamu salah satu kandidat terkuat untuk memenangkannya.

Setahun lalu, Lamine menjadi runner-up di bawah Dembele, dan kini ia yakin bahwa waktunya telah tiba untuk melangkah satu tingkat lebih maju.

Apa yang terjadi di atas lapangan tidak akan berpengaruh pada pemungutan suara yang sudah lama ditutup, tetapi akan berguna untuk menegaskan klaim pribadi masing-masing, selalu dengan rasa hormat dan sportivitas karena hubungan di antara keduanya sangat baik.

Lamine menghadapi tantangan setelah mencetak sembilan gol dan menciptakan sepuluh gol dalam sebelas pertandingan resmi.

Pada hari Sabtu, ia mencetak gol indah melawan Real Betis, yaitu gol pembuka dalam kemenangan timnya 5-2, dan menciptakan satu gol lagi untuk Gabriel Jesus.

Dembele juga tampil menonjol pada hari Sabtu di Strasbourg (1-3), di mana ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63 lalu mencetak satu gol dan menciptakan gol untuk Zabarnyi, serta berperan sentral dalam kebangkitan timnya setelah tertinggal 0-1, meski gagal mengeksekusi penalti.

Ia mengoleksi empat gol dan enam assist dalam sembilan pertandingan, dan telah dilibatkan dalam lebih banyak rotasi.

Keunggulan jelas milik Yamal

Dalam lima pertemuan sebelumnya, Lamine lebih unggul dalam jumlah kemenangan (4-1), gol (3-2), dan assist (1-0).

Kedua pemain pertama kali berjumpa di perempat final Liga Champions Eropa 2023-2024. Barcelona di bawah Xavi menang 3-2 di Paris meski Dembele mencetak gol, tetapi kalah 4-1 di Stadion Camp Nou setelah Araujo diusir keluar saat skor 1-0.

Dengan hasil tersebut, Lamine digantikan (pada menit ke-34) oleh seorang bek (Inigo Martinez) setelah ia menciptakan gol pembuka Raphinha. Setelah itu, Dembele bersinar, mencetak satu gol lagi dan mendapatkan penalti yang dieksekusi Mbappe.

Dalam kemenangan Paris Saint-Germain 2-1 pada fase grup Liga Champions Eropa 2025-2026, tidak ada duel langsung antara kedua bintang tersebut karena cedera Dembele.

Perbedaan yang jelas terletak pada kompetisi internasional. Timnas Spanyol menyingkirkan Prancis dari semifinal Euro 2024, UEFA Nations League 2025, dan Piala Dunia 2026, berkat gol indah dari Lamine, dua gol, dan sebuah penalti yang ia dapatkan, secara berurutan, dalam tiga pertandingan di mana Dembele tidak bersinar.