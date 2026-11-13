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Dampak dari kekalahan timnas Prancis dari Italia dengan skor 3-1 tidak berhenti pada batas hasil dan penampilan di dalam lapangan.

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Sejumlah laporan media mengungkap suasana bergejolak di dalam kamp, di tengah kritik terhadap pilihan-pilihan Zinedine Zidane, masalah organisasi, serta ketegangan dalam hubungannya dengan Kylian Mbappe, sang kapten timnas.

Sensitivitas situasi semakin meningkat dengan adanya pembicaraan soal perpecahan di dalam ruang ganti menjadi dua kelompok, salah satunya mendukung Mbappe, sementara yang lain terkait dengan Ousmane Dembele, dalam perkembangan yang menempatkan staf pelatih di hadapan tantangan yang melampaui persiapan menghadapi pertandingan.

Cyril Hanouna, pembawa acara di saluran “W9”, menyampaikan detail-detail ini saat kemunculannya pada hari Jumat, sembari menegaskan bahwa dirinya memiliki informasi dari dalam timnas Prancis.

Ia mengatakan bahwa sejumlah keputusan Zidane menimbulkan tanda tanya di antara para pemain, terutama pilihan-pilihannya dalam daftar skuad timnas, yang memuat nama-nama yang bermain di level lebih rendah.

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Ia menunjukkan bahwa Sael Kumbedi adalah satu-satunya pemain yang bermain di divisi dua Jerman, seraya menjelaskan bahwa keberatan tidak hanya menyangkut pilihan pemain saja, tetapi meluas hingga cara pelatih mengelola tim.

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Menurut penuturan Hanouna, kondisi ketidakpuasan terhadap sebagian keputusan Zidane mencapai titik di mana sejumlah pemain lebih memilih membiarkannya melanjutkan eksperimennya hingga hasilnya terlihat jelas, bahkan jika itu merugikan timnas dengan kegagalan baru, dengan harapan setelah itu ia berhenti mengubah-ubah pemikirannya dan menetap pada pilihan-pilihan yang jelas.

Pembicaraan tentang ketegangan tidak terbatas pada sisi teknis, karena kepergian Dayot Upamecano dari kamp, dengan alasan pribadi yang telah diumumkan, menimbulkan kejutan di dalam staf pelatih, menurut yang disampaikan sang pembawa acara, yang menunjukkan bahwa kepergian bek itu tidak diperkirakan sebelumnya.

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Hanouna juga berbicara tentang masalah organisasi yang menyertai pemusatan timnas, di antaranya perubahan jadwal latihan yang dijadwalkan pada hari Jumat di Bordeaux, selain kekhawatiran terkait kemungkinan melepaskan sebagian staf.

Ia menambahkan bahwa sejumlah pemain menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap pengaturan perjalanan keluarga mereka, dan detail-detail ini mencerminkan, menurut penuturannya, bahwa kekacauan di dalam kamp tidak hanya terkait dengan hasil atau pilihan teknis, tetapi juga meluas hingga aspek-aspek administratif, yang berdampak pada suasana tim.

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Namun, isu yang paling sensitif terkait dengan Kylian Mbappe, setelah Hanouna mengungkap adanya ketegangan dalam hubungannya dengan Zidane.

Menurut informasi yang ia sampaikan, penyerang Real Madrid itu meminta pelatihnya untuk menjalani pertandingan pertama selama jeda internasional, lalu kembali ke klubnya, tetapi Zidane menolak permintaan itu dan bersikeras agar ia tetap bersama timnas hingga akhir pemusatan.

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Mbappe absen dari laga melawan Italia, tetapi ia mengikuti latihan secara penuh pada hari Jumat, yang membuat peluang kembalinya ia untuk tampil melawan Turki pada hari Minggu tetap terbuka.

Informasi yang diungkap sang pembawa acara tidak terbatas pada perselisihan antara pelatih dan kapten timnas, tetapi ia juga berbicara tentang perpecahan di dalam ruang ganti menjadi dua kelompok, salah satunya berpusat di sekitar Mbappe, dan yang lain di sekitar Ousmane Dembele.

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Menurut Hanouna, situasi ini menempatkan sebagian pemain dalam posisi sulit, di tengah kesulitan menghadapi keberadaan dua pihak di dalam satu kelompok.

Meskipun demikian, nama-nama pemain yang tergabung dalam salah satu dari dua kelompok itu tidak terungkap, dan tidak ada penegasan resmi mengenai keberadaan perpecahan ini.

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Kabar-kabar ini menempatkan Zidane di hadapan ujian sulit sebelum laga melawan Turki; sebab setelah kekalahan dari Italia, kritik tidak lagi terbatas pada penampilan dan hasil, tetapi meluas hingga pilihan-pilihannya dan hubungannya dengan para pemain terkemuka timnas, selain suasana administratif di dalam kamp.

Posisi Mbappe, dan apakah ia akan kembali tampil, tetap menjadi salah satu berkas yang menyedot perhatian, di saat timnas Prancis membutuhkan untuk melampaui dampak kekalahan dan memulihkan fokusnya jauh dari krisis-krisis yang diberitakan laporan-laporan media.