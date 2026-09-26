Luka Modric dan Ivan Perisic memainkan peran utama untuk Kroasia dalam duel Nations League melawan Republik Ceko pada Sabtu malam. Kroasia unggul di Praha selepas jeda lewat gol indah Modric, sebelum Perisic kemudian menjadi aktor penting dalam gol 1-2 berkat assist apiknya.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Kroasia nyaris langsung memukul selepas restart. Igor Matanovic menyodorkan bola untuk Modric, yang menggiring bola dengan mengancam ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan indah setelah melakukan gerak tipu badan.

Bagi sang kapten berusia 41 tahun, itu menjadi gol ke-30-nya dengan seragam tim nasional Kroasia. Namun, Kroasia tidak bisa lama menikmati keunggulan tersebut.

Pada menit ke-53, Adam Karabec memanfaatkan kekacauan lini belakang tim tamu dan membawa Republik Ceko menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, Kroasia tampil menekan untuk mencari keunggulan baru.

Dalam momen itu, Perisic yang membela PSV juga ikut unjuk gigi. Sang veteran pada menit ke-77 mengirim umpan silang dari sisi kiri kepada Marco Pasalic. Pasalic bergerak mendahului lawan langsungnya dan menanduk bola di antara kaki kiper Lukas Hornicek: 1-2.

Republik Ceko sempat mengira mereka kembali menyamakan kedudukan dua menit kemudian, setelah Matej Radosta mendorong bola ke gawang. Namun, VAR mendapati Adam Hlozek berada dalam posisi offside dalam prosesnya, sehingga gol penyeimbang dianulir.







