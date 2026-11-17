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Jürgen Klopp tanpa sengaja memprediksi kemenangan 5-0 atas Belanda, mengingatkan publik pada video viral dari Piala Dunia 2014.

"Idealnya, kami mencetak lima gol," canda pelatih timnas Jerman itu di ARD sebelum duel Nations League antara Jerman dan rival bebuyutannya, Belanda. Kemenangan telak 5-0 (1-0) timnas Jerman di Berlin seolah membuktikan kemampuan Klopp sebagai "peramal".

"Kami punya firasat bagus, tetapi kami tidak tahu pasti," kata Klopp mengawali "ramalannya", yang tampaknya didasarkan pada situasi grup: Sebelum laga "final" itu, sudah jelas bahwa kemenangan dengan selisih lima gol akan membuat Jerman finis di posisi pertama babak grup. Itulah yang kemudian terjadi, meski Klopp sempat menegaskan: "Mencetak satu gol saja sudah cukup sulit."

Setelah penampilan memukau timnya dan kemenangan terbesar atas Belanda sejak 1959, Klopp mengaku: "Saya bahkan tidak berani berharap seperti itu." Benarkah? Pembawa acara Esther Sedlaczek menindaklanjutinya: "Anda sudah menduganya..." Klopp menyeringai lebar dan menjawab, "Ya, ya, ya."

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Video Sportschau yang memuat pernyataannya mendapat puluhan ribu tanda suka di internet dan dibanjiri komentar penggemar yang antusias. Sebagian meminta Klopp sang "peramal" untuk sekalian memprediksi angka lotre atau gelar Piala Dunia berikutnya.

Cuplikan itu mengingatkan pada video legendaris dari Piala Dunia 2014. Saat pergi ke supermarket bersama seorang pendukung Brasil, seorang pendukung Jerman ditanya bagaimana hasil laga semi-final melawan Brasil. "Ya, hasilnya bakal 7-1 yang seru," katanya kala itu, dan ia ternyata benar.