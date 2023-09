Pep Guardiola Gantikan Gareth Southgate? Manajer Inggris Mungkin Hengkang Setelah Euro 2024 Dan FA Mengincar Juru Taktik Manchester City Sebagai Penggantinya

FA mengincar Pep Guardiola sebagai pengganti Gareth Southgate jika manajer Inggris itu hengkang setelah Euro 2024.

Kontrak Southgate berakhir pada 2024

Manajer Inggris mungkin hengkang setelah Euro

Guardiola dipandang sebagai suksesor

APA YANG TERJADI?

Pimpinan FA tetap membuka opsi sebagaimana The Daily Mail melaporkan bahwa mereka yakin Gareth Southgate bisa memilih mundur setelah turnamen internasional berikutnya, dengan kontraknya akan habis pada akhir tahun 2024. Meski begitu, prospek pelatih berusia 53 tahun itu untuk menukangi The Three Lions menuju Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil.

GAMBARAN BESAR

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Menurut laporan tersebut, Guardiola adalah salah satu opsi yang ingin dijajaki oleh FA, namun batu sandungan terbesarnya adalah kontraknya di City, yang berlaku hingga 2025. Eddie Howe, Mauricio Pochettino, dan Graham Potter sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai opsi untuk posisi tersebut, tetapi keduanya saat ini sedang bekerja di Liga Primer.

DALAM FOTO

Getty Images

Getty

Getty

BERIKUTNYA BUAT SOUTHGATE?

The Three Lions akan menghadapi Ukraina di kualifikasi Euro 2024 pada 9 September sebelum jumpa Skotlandia dalam laga uji coba pekan depan.