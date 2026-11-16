Penyintas tragedi: akhir bahagia yang mengharukan dalam karier Alan Ruschel

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Alan Ruschel selamat dari kecelakaan pesawat sepuluh tahun lalu yang merenggut nyawa hampir seluruh anggota sebuah tim Brasil. Kini ia mengakhiri kariernya.

Diangkat di atas bahu, mengepalkan tangan ke udara, dan bernyanyi bersama para suporter yang berbaris menyambutnya: begitulah Alan Ruschel memasuki stadion dengan penuh kegembiraan untuk pertandingan terakhirnya. Pesepakbola berusia 37 tahun itu mungkin tidak meraih banyak ketenaran atau kekayaan dari sepak bola, bahkan di kampung halamannya, Brasil. Namun, ia jelas salah satu pemenang terbesar dalam hidup. Ruschel adalah satu dari enam orang yang selamat dari tragedi pesawat yang menewaskan hampir seluruh anggota tim Chapecoense sepuluh tahun lalu.

"Selama bertahun-tahun, saya berjuang untuk bisa hidup dari sepak bola. Namun kemudian, saya harus berjuang agar bisa menjalani hidup dengan sepak bola," kenang Ruschel dalam video perpisahannya di Instagram, yang juga memperlihatkan bekas luka panjang di punggungnya. Di balik bekas luka itu terdapat sebuah sekrup pada ruas terakhir tulang belakang bagian dada, yang akan selalu mengingatkannya pada malam 28 November 2016.

Di tengah kabut tak jauh dari kota Medellin, Kolombia, pesawat carter milik maskapai Bolivia LaMia kehabisan bahan bakar. Avro RJ yang dirancang untuk penerbangan jarak pendek itu menghantam lereng gunung saat hendak mendarat, tak lama setelah kontak radio terakhir sekitar pukul 22.15 waktu setempat, setelah menempuh perjalanan lebih dari 3.000 km. Ruschel menjadi orang pertama yang dikeluarkan dari reruntuhan.

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Setelahnya, rekan-rekan setimnya Jakson Follmann, yang harus menjalani amputasi kaki, dan Neto Zampier, yang mengalami masalah paru-paru, juga berhasil diselamatkan. Keduanya tidak pernah lagi bermain sepak bola. Seorang jurnalis dan dua pramugari turut selamat. Namun, 71 orang di dalam pesawat kehilangan nyawa dalam tragedi itu, termasuk para pemain, staf pelatih, dan anggota jajaran pimpinan sebuah klub kecil kasta tertinggi yang sedang menuju pertandingan terbesar dalam sejarah mereka, final Copa Sudamericana.

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Ruschel comeback melawan Messi dan Barca

Kini Follmann dan Zampier berbicara tentang cara menghadapi krisis dalam acara-acara perusahaan. Sementara itu, Ruschel kembali menjalani hidup dengan sepak bola. Pada 7 Agustus 2017, ia kembali ke lapangan dalam pertandingan melawan Lionel Messi dan FC Barcelona. Kini, setelah membawa klub tempatnya menimba ilmu semasa muda, EC Juventude, promosi ke kasta tertinggi, ia akhirnya mengakhiri kariernya sesuai tuntutan tubuhnya yang telah menanggung begitu banyak penderitaan.

"Saya tidak tahu apakah saya akan pernah bisa bermain sepak bola lagi, tetapi saya percaya hidup saya masih memiliki tujuan selama saya masih di sini," ujar Ruschel.

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LaMia tidak pernah lagi menerbangkan pesawat setelah tragedi itu. Sebagian besar keluarga korban menerima kompensasi dari Chapecoense karena klub tersebut bertanggung jawab atas pilihan penerbangan murah itu. Namun, hingga kini keluarga korban masih memperjuangkan ganti rugi di pengadilan. Sementara itu, pada 2027, "Chape" kembali bermain di kasta kedua setelah satu tahun di Serie A.