Pemain Maroko, Mourad Batna, kembali menjadi sorotan di Liga Roshn Arab Saudi setelah melepaskan tendangan bebas luar biasa yang menggetarkan gawang Al Hazem, dan membawa Al Fateh meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 pada pekan kesembilan. Bintang Maroko itu pun kembali menempatkan namanya dengan kuat di antara para pemain asing paling berpengaruh yang meninggalkan jejak jelas di lapangan-lapangan Arab Saudi, serta menjadi bahan perbincangan media olahraga berkat konsistensinya meski usianya terus bertambah.

Tendangan Batna bukan sekadar gol penentu dalam laga yang sulit, tetapi juga memiliki nilai statistik yang menarik. Ia kini mengoleksi 5 gol dari tendangan bebas langsung sejak bergabung dengan Liga Roshn, sehingga semakin mendekati duo Cristiano Ronaldo asal Portugal dan Anderson Talisca asal Brasil, yang hanya unggul satu gol darinya.

Ikon di antara pemain asing Liga Arab Saudi

Penampilan yang ditunjukkan pemain Al Fateh itu memikat sejumlah jurnalis Arab Saudi, yang memuji kemampuannya menjaga pengaruh teknis dan memberikan nilai tambah bagi timnya, meski ia tidak bermain di salah satu klub besar dengan kekuatan ofensif yang luar biasa.

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Jurnalis Abdulaziz Al Ghayyamah mengatakan melalui jaringan saluran "Al Riyadiah" Arab Saudi: "Mourad Batna adalah salah satu ikon di antara para pemain asing di liga kita. Ia pemain yang mampu menunjukkan kualitasnya, dan itu menjadi bukti kelasnya."

Penilaian tersebut mencerminkan posisi yang telah dicapai Batna di Liga Arab Saudi, setelah berubah menjadi salah satu kunci permainan terpenting Al Fateh, berkat kemampuannya dalam duel satu lawan satu, kemampuannya menciptakan peluang dan mencetak gol, serta keunggulannya dalam mengeksekusi bola mati. Semua itu memberinya nilai yang melampaui sekadar angka.

Turki Al Ajamah: Usianya 36 tahun dan 95 kontribusi gol di liga!

Sementara itu, jurnalis Turki Al Ajamah mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap penampilan bintang Maroko tersebut, dengan menyebut bahwa Batna memiliki karakter teknis yang sulit diprediksi pergerakannya, serta kemampuan menjalankan solusi-solusi serangan bahkan di hadapan lawan yang mengetahui bahayanya.

Al Ajamah mengatakan melalui jaringan saluran "Thmanyah": "Saya akui bahwa saya menyukai Mourad Batna. Pemain ini berbeda dari yang lain. Sebagai lawan, Anda tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi Anda tidak bisa menghentikannya."

Ia menambahkan: "Kita bicara soal usia 36 tahun, dan kita bicara soal 95 kontribusi gol di Liga Arab Saudi, bersama klub yang tidak selalu ofensif."

Pujian ini menyoroti kemampuan Batna untuk terus memberikan kontribusi ofensif yang berpengaruh meski usianya bertambah, karena pengaruhnya tidak hanya bergantung pada kecepatan, melainkan pada keterampilannya mengolah bola serta ketepatannya memilih momen untuk menembak atau mengumpan. Hal itulah yang membantunya menciptakan perbedaan bahkan dalam laga-laga yang rumit.

Rahasia keterikatan Batna dengan Al Fateh

Di sisi lain, jurnalis Turki Al Dhab'an memuji kemampuan pemain Maroko itu, dengan menilai bahwa nilainya tidak berhenti pada apa yang ia tunjukkan di dalam lapangan, tetapi juga mencakup kepribadiannya dan cara ia mengelola kariernya, serta komitmennya pada perannya di Al Fateh meski beredar kabar bahwa ia menerima tawaran dari klub-klub lain.

Al Dhab'an mengatakan melalui jaringan saluran "Thmanyah": "Mourad Batna adalah pemain istimewa, dan keunggulannya bukan hanya soal popularitas di lapangan."

Ia menutup: "Mourad adalah pemain yang bijak. Ia menerima tawaran dari klub-klub lain, tetapi menolaknya karena ia tahu nilainya di klub Al Fateh. Dua assist pada pertandingan hari ini menunjukkan semangat juang yang dimiliki Mourad Batna, dan ia merupakan salah satu pilar klub Al Fateh."