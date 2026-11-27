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Pemain sayap Al Fateh asal Maroko, Mourad Batna, kembali menjadi sorotan di Liga Roshn Saudi setelah tampil sebagai bintang dalam kemenangan 1-0 timnya atas Al Riyadh pada laga pekan ke-13 yang digelar Kamis malam. Tembakan kerasnya kembali memperlihatkan kemampuan individunya yang istimewa.

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Gol Batna lahir dengan cara yang menjadi ciri khasnya. Ia menerima bola di sisi kanan, bersiap menembak dengan kaki kirinya, lalu melepaskan sepakan keras yang bersarang di pojok terjauh gawang. Kiper Al Riyadh tak berdaya menghalaunya, dan Al Fateh pun meraih tiga poin berharga.

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Gol tersebut bukan sekadar momen yang menentukan hasil pertandingan. Gol itu kembali menyoroti gaya bermain sang pemain sayap asal Maroko, yang sudah biasa dihadapi para bek Liga Roshn, tetapi tetap sulit dihentikan oleh banyak dari mereka meski cara yang ia andalkan dalam menggiring bola dan menembak sudah sangat jelas.

Turki Al-Ajmah Tantang Para Bek Liga karena Batna

Pembawa acara Turki Al-Ajmah turut menanggapi penampilan gemilang pemain asal Maroko itu. Ia menyoroti kemampuan Batna mengulang gerakan menggiring bola yang sama di hadapan berbagai bek, tanpa hal itu menghalanginya untuk melewati mereka dan menciptakan ancaman.

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"Kalau bola sampai ke Mourad Batna, seluruh Arab Saudi tahu dia akan berbelok ke kanan, lalu ke kiri, kemudian menembak, dan cara itu berhasil di hadapan semua bek sayap. Kenapa?" ujar Al-Ajmah melalui jaringan Thmanyah.

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Ucapan Al-Ajmah memunculkan sebuah paradoks menarik dalam permainan Batna. Meskipun pergerakannya sudah dikenal oleh para bek di liga, ia terus mengandalkan gaya yang sama dengan memanfaatkan kepiawaiannya mengubah arah dan kecepatannya dalam mengeksekusi. Selain itu, ia memiliki kaki kiri yang kuat sehingga menjadi sumber ancaman yang konstan dari sisi kanan.

Jejak Maroko yang Tak Pernah Absen di Liga Roshn

Gol ke gawang Al Riyadh menegaskan bahwa Batna masih memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan dalam laga-laga sulit, terutama ketika ia mendapat ruang yang cukup untuk berhadapan langsung dengan bek. Ia memadukan kemampuan menggiring bola dan menembak, kombinasi yang menjadikannya salah satu senjata serangan utama Al Fateh.

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Walaupun lawan sudah tahu apa yang hendak ia lakukan begitu bola sampai di kakinya, menghentikannya tetap menjadi tantangan yang terus berulang. Situasi ini merangkum pertanyaan yang dilontarkan Al-Ajmah: bagaimana Batna bisa mengecoh para bek dengan cara yang sama, padahal mereka tahu betul apa yang menanti mereka?