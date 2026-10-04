Dalam beberapa tahun terakhir, sedikit pemain Serie A yang tampil sekonsisten Mile Svilar. Penjaga gawang AS Roma itu dalam dua musim terakhir dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A dan, bersama antara lain Donyell Malen, menjadi salah satu kekuatan paling bisa diandalkan di klub yang saat ini memuncaki klasemen Italia. Namun, Svilar tak pernah bermain di level internasional. Bagaimana bisa?

Svilar lahir 27 tahun lalu di Antwerpen, sebagai putra dari ayahnya yang berkebangsaan Serbia dan juga legenda Antwerp, Ratko Svilar, serta ibunya yang berdarah Bosnia-Serbia. Mile Svilar tumbuh besar di Belgia, tempat bakatnya sebagai kiper dengan cepat mencuri perhatian.

Svilar menimba ilmu di akademi Beerschot dan Anderlecht, dan seiring berjalannya waktu ia juga terus berkembang di hampir semua tim kelompok umur Belgia. Namun, ketika harus membuat pilihan final, ia pada awalnya justru memilih Serbia.

Pada September 2021, Svilar yang saat itu berusia 22 tahun menjalani debut untuk Serbia dalam laga persahabatan melawan Qatar. Setelah pertandingan itu, kiper Benfica saat itu menyesali pilihannya, menolak panggilan Serbia berikutnya, dan ingin kembali beralih ke negara kelahirannya, Belgia.

Media Serbia menduga keputusannya berkaitan dengan ketatnya persaingan di negara tersebut, yang terdiri dari Vanja Milinkovic-Savic (saat itu Torino, kini Napoli), Predrag Rajkovic (saat itu RCD Mallorca, kini Ittihad Club), dan Djordje Petrovic (saat itu Chelsea, kini AFC Bournemouth).

Kembali ke Belgia tampaknya mustahil. Pemain diperbolehkan berganti kewarganegaraan sepak bola jika memenuhi syarat tertentu. Mereka maksimal boleh memainkan tiga laga internasional resmi, tidak pernah tampil di putaran final turnamen, dan laga-laga internasional itu harus dijalani sebelum usia 21 tahun.

Svilar melakoni debutnya untuk Serbia lima hari setelah ulang tahunnya yang ke-22. Di Serbia, setelah keputusannya pada 2021, ia tak lagi dianggap sebagai opsi, sementara Belgia tidak bisa memanggilnya. Para pengacara Svilar sudah bertahun-tahun mengupayakan solusi, tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil.



