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Valentijn Driessen menikmati penampilan Ruben van Bommel setiap pekan. Kepala rubrik sepak bola De Telegraaf itu memprediksi dalam Kick-Off bahwa penyerang sayap tersebut akan segera meninggalkan PSV.

“Van Bommel berkembang dengan sangat cepat. Ia punya kecepatan, tetapi juga mampu mengontrol bola. Sebagian besar waktu, ia juga punya visi bermain,” kata Driessen, yang selalu menikmati penampilan penyerang PSV itu.

“Namun, saya pikir ia akan pergi pada akhir tahun,” ujar pengamat Eredivisie itu, yang memprediksi Van Bommel akan meninggalkan PSV setelah musim ini. “Ia bisa bermain di semua liga besar. Tidak masalah apakah ia bermain di Inggris atau Spanyol.”

“Ini akan menjadi penjualan dengan nilai rekor bagi PSV,” tambah Mike Verweij. Driessen kemudian menjawab pertanyaan apakah Van Bommel kini sudah lebih baik daripada Cody Gakpo. “Gakpo lebih efektif dalam mencetak gol. Jadi, kontribusi golnya dalam permainan sedikit lebih tinggi.”

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“Van Bommel lebih cepat. Gakpo lebih sering bergerak ke dalam. Namun, tentu saja Van Bommel masih bisa mengembangkan aspek itu. Ia jauh lebih muda,” kata Driessen, yang sangat yakin pada penyerang sayap berusia 22 tahun tersebut.

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“Saya terkesan setiap kali melihat Van Bommel bermain. Saya tahu, saat melawan NEC ia berhadapan dengan pemain muda yang bermain sangat buruk. Namun, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti untuk timnas Belanda, selalu ada sesuatu yang terjadi.”

“Hal menarik lainnya, meski suatu saat itu bisa merugikannya, ia tetap agresif dan keras. Dalam hal itu, ia sedikit mirip ayahnya,” kata Driessen, merujuk kepada ayahnya, Mark van Bommel. “Ia tentu akan mendapat kartu. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya.”

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Van Bommel terikat kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2030. Penyerang muda itu diperkirakan bernilai 18 juta euro oleh Transfermarkt.

Pemain sayap tersebut kini telah mencetak sembilan gol dalam 24 penampilan untuk PSV. Van Bommel juga menyumbang enam assist.