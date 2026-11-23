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Emre Mor memutuskan untuk segera berhenti bermain sepak bola, sebagaimana diumumkan NEC melalui kanal resminya pada Senin siang. Penyerang itu memutuskan untuk “mendengarkan tubuhnya”.

Mor bergabung dengan status bebas transfer dari Fenerbahçe pada musim panas lalu. Pesepak bola asal Turki itu mengawali kiprahnya di Nijmegen dengan baik, tetapi cedera segera menghambatnya.

Ia terakhir kali bermain untuk NEC pada 12 September. Saat itu, ia masuk sebagai pemain pengganti selama 15 menit dalam kekalahan 3-0 dari SC Cambuur.

Mor akhirnya mencatatkan tujuh penampilan untuk klub asal Nijmegen itu dan mencetak satu gol. Gol tersebut sangat penting: ia mencetaknya pada babak perpanjangan waktu laga kualifikasi Liga Champions melawan Olympiakos, sehingga NEC memastikan diri tampil di kompetisi Eropa.

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Di situs NEC, penyerang berusia 29 tahun itu menjelaskan keputusannya untuk berhenti. “Sejak kecil, saya hanya punya satu impian: menjadi pesepak bola profesional. Bisa mewujudkan impian itu sangat berarti bagi saya. Saya selalu berusaha memberikan segalanya untuk olahraga yang sangat saya cintai ini.”

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“Namun, belakangan ini saya menghadapi sejumlah masalah kesehatan. Saya telah sampai pada titik ketika saya harus mendengarkan tubuh saya, menghormati batas kemampuan saya, dan mengutamakan kesejahteraan saya,” lanjutnya.

“Karena itu, saya mengambil keputusan sulit untuk sementara meninggalkan sepak bola profesional dan berfokus pada diri sendiri. Kecintaan saya pada sepak bola tidak akan pernah berubah dan saya tetap berharap pada apa yang mungkin akan terjadi di masa depan.”

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Direktur teknik Carlos Aalbers juga memberikan tanggapan di situs NEC: “Emre adalah pesepak bola yang sangat berbakat. Musim panas lalu, kami bersama-sama menyambut tantangan ini, dengan niat saling membantu dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di N.E.C.”

“Sayangnya, Emre menyampaikan bahwa saat ini ia tidak dapat memberikan apa yang ingin ia berikan. Kami telah membicarakannya bersama dengan baik dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah jalan terbaik bagi kedua pihak. Kesehatan seseorang selalu menjadi prioritas utama. Kami mendoakan Emre tetap kuat dan mendapatkan yang terbaik di masa depan.”