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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Penyerang bintang PSV absen dari susunan pemain inti melawan sc Heerenveen

PSV vs SC Heerenveen
PSV
SC Heerenveen
Eredivisie

PSV melanjutkan Eredivisie VriendenLoterij pada Jumat dengan laga kandang melawan sc Heerenveen. Peter Bosz kini telah mengumumkan susunan pemain tim tuan rumah. Ivan Perisic tidak masuk dalam susunan starter tim Eindhoven. Kick-off berlangsung pada pukul 20.00.

Matej Kovár berdiri di bawah mistar di Philips Stadion. Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo, dan Mauro Júnior (dari kanan ke kiri) membentuk lini pertahanan PSV. Selain Perisic, Yarek Gasiorowski, Filip Kostic, Mikkel Bro Hansen, dan Lutsharel Geertruida, yang mengalami cedera saat membela Belanda pada periode jeda internasional, juga duduk di bangku cadangan. 

Paul Wanner akan absen untuk beberapa waktu karena cedera, seperti yang diisyaratkan Bosz pekan ini. Karena itu, Kodai Sano, Noah Fernández, dan Guus Til membentuk lini tengah dalam laga kandang melawan tim asal Friesland tersebut.

Di lini depan, Bosz juga belum bisa mengandalkan Ricardo Pepi dan Sam Lammers. Sven Mijnans, yang belum lama ini mencetak hattrick melawan Sparta Rotterdam, karena itu digeser ke posisi penyerang tengah. Esmir Bajraktarevic bermain sejak awal dari sisi kanan, sementara Ruben van Bommel beroperasi dari sayap kiri.

PSV harus menang untuk tetap membayangi pemuncak klasemen AZ. Selain itu, tiga poin akan memberi dorongan menjelang dimulainya kembali Liga Champions, dengan RB Leipzig yang akan menjadi lawan pada Selasa.

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Susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Til, Fernández; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel. 

Susunan pemain sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Linday, Courtens, Smans; Trenskow, Vente, Rivera. 

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