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Tidak gentar dengan nama besar Real Madrid, tidak pula takut pada angkernya Stadion Santiago Bernabeu. Dengan semangat penuh percaya diri itulah Toni Martinez, penyerang Deportivo Alaves, melontarkan pesan peringatan yang jelas jelang laga yang dinanti-nanti melawan Los Blancos pada Sabtu mendatang. Ia menegaskan bahwa timnya tidak datang ke Madrid untuk bertamasya, melainkan untuk berjuang menciptakan kejutan.

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Penyerang asal Spanyol itu sangat memahami besarnya tantangan yang menanti Alaves, tetapi kepercayaan dirinya bersandar pada sejarah yang belum lama berlalu. Dalam beberapa tahun terakhir, timnya selalu menjadi lawan tangguh di Bernabeu dan tidak pernah menjadi santapan empuk bagi raksasa Madrid tersebut.

Dalam video yang diunggah akun klub di YouTube, Toni Martinez mengatakan: "Kami telah menjadi lawan yang tangguh di Stadion Santiago Bernabeu dalam beberapa tahun terakhir. Ingatlah apa yang kami tunjukkan di sana."

Penyerang Alaves itu menambahkan bahwa timnya harus berusaha menerapkan gaya bermainnya sendiri saat menghadapi Real Madrid dan tidak mundur di hadapan para bintangnya, sesulit apa pun tugas tersebut.

Martinez melanjutkan dalam pernyataan yang dikutip harian Spanyol "Mundo Deportivo": "Kami tahu betapa sulitnya bersaing dengan klub-klub elite dunia, termasuk Real Madrid. Itu sudah terlihat jelas." Pernyataan itu merujuk pada laga terakhir Los Blancos di Liga Champions, ketika mereka bangkit dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Eindhoven.

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Meski Real Madrid meraih kemenangan besar di Eropa, Toni Martinez tidak melihatnya sebagai alasan untuk takut, melainkan sebagai motivasi tambahan untuk menampilkan performa terbaiknya. Ia menegaskan bahwa Alaves akan mengerahkan segenap kemampuan untuk menyulitkan Los Blancos.

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"Mereka adalah pemain-pemain berkualitas sangat tinggi, siapa pun yang bermain. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyulitkan mereka sebisa mungkin agar mereka tidak meraih kemenangan," tegas sang pemain.

Toni Martinez juga berbicara tentang moral tinggi di skuad Alaves setelah kemenangan terakhir, seraya menyebut bahwa tim telah kembali menemukan semangat menyerang yang hilang dalam beberapa pertandingan terakhir.

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"Penampilannya luar biasa. Tim mengerahkan upaya yang sangat besar, dan kami kembali menemukan semangat menyerang yang hilang dalam beberapa pertandingan terakhir," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa suporter berperan besar dalam perubahan positif ini. Menurutnya, para pemain menyadari pentingnya laga terakhir itu sejak menit pertama, dan para pendukung pun merasakannya.

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"Kami menyadari pentingnya pertandingan itu sejak menit pertama, dan para suporter juga merasakannya," katanya. Ia menambahkan bahwa "para suporter menghargai dukungan mereka, dan itulah yang benar-benar terjadi."

Meski ingin fokus pada setiap pertandingan satu per satu, Toni Martinez tak bisa menahan diri untuk menatap tiga laga berikutnya sebelum akhir tahun, yang menurutnya akan sangat menentukan bagi timnya. "Laga-laga itu sampai batas tertentu bisa menentukan posisi kami dan seberapa tenang kami," ucapnya.

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Melalui pernyataan tersebut, Toni Martinez menegaskan bahwa Alaves akan menjalani laga hari Sabtu dengan mentalitas berbeda, yakni mentalitas tim yang tidak gentar menghadapi tim besar dan yakin mampu merepotkan Real Madrid di kandang sendiri, di hadapan para pendukungnya.