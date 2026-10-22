Penyerang Ajax Marcos Leonardo beri penjelasan mengejutkan soal "kelebihan berat badan"

Marcos Leonardo berbicara terbuka tentang awal kariernya yang sulit di Amsterdam setelah Ajax menang 2-0 atas Atalanta pada Kamis malam. Striker asal Brasil itu, yang mendapat kritik keras dari Wim Kieft selama pertandingan, berbicara kepada Sam van Royen di Ziggo Sport tentang minimnya gol yang ia cetak, persaingannya dengan Tolu Arokodare, dan kondisi fisiknya saat tiba di Belanda.

Ajax meraih kemenangan pertamanya di Conference League berkat gol dari dua pemain pengganti, Tolu dan Abdellah Ouazane. Namun, bagi Marcos Leonardo, malam itu kembali mengecewakan. Sang penyerang tampil sebagai starter, menyia-nyiakan peluang besar, dan ditarik keluar setelah 66 menit. "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kemenangan hari ini," ujar pemain asal Brasil itu.

"Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi untungnya tim memulai laga dengan fokus dan penuh energi sehingga kami bisa meraih tiga poin," lanjut Marcos Leonardo. Pemain Brasil berusia 23 tahun itu sadar bahwa penampilannya masih perlu banyak perbaikan. "Saya seorang penyerang tengah dan selalu ingin mencetak gol, tetapi sayangnya awal saya di sini belum berjalan sebaik yang saya harapkan."

Meski begitu, Marcos Leonardo tidak terlalu mengkhawatirkan paceklik golnya. "Saya percaya bahwa dengan kerja keras, keadaan akan membaik dan saya akan kembali mencetak gol," tegas sang penyerang. "Saya berusia 23 tahun dan sudah mencetak lebih dari seratus gol sepanjang karier, jadi bukan berarti saya tiba-tiba lupa cara mencetak gol."

Striker itu pun yakin akan menemukan ritmenya di Ajax. "Saya yakin seiring waktu saya akan bisa tampil lepas dan pada akhirnya mencetak banyak gol untuk Ajax," tegasnya. Sementara itu, Tolu, pesaingnya yang mencetak gol sebagai pemain pengganti saat menghadapi Atalanta, kian kuat menunjukkan bahwa ia layak mendapat kesempatan bermain.

Marcos Leonardo hanya melontarkan pujian untuk pesaingnya itu. "Tolu adalah sosok yang luar biasa. Dia membawa banyak energi positif ke dalam tim dan setiap hari datang ke kompleks latihan dengan ceria dan penuh motivasi," tuturnya. "Wajar jika kami berdua ingin bermain dan mencetak gol, tetapi ini persaingan yang sehat dan pada akhirnya Ajax akan menjadi lebih baik karenanya."

Van Royen juga menanyakan kepada Marcos Leonardo soal laporan bahwa berat badannya berlebih ketika bergabung dengan Ajax. "Saat tiba di sini, saya baru kembali dari liburan di Brasil dan selama tiga puluh hari sama sekali tidak melakukan apa-apa. Saya menghabiskan waktu bersama keluarga dan menikmati liburan," jelas sang penyerang.

"Karena itu, pada awalnya saya agak kesulitan beradaptasi dan kembali menyesuaikan diri dengan sepakbola di Eropa, yang berlangsung lebih cepat. Secara fisik saya juga belum berada dalam kondisi terbaik, tetapi saya rasa kondisi fisik saya semakin mendekati yang terbaik dan saya berharap segera bisa membantu tim dengan banyak gol dan assist."