Penyelamat Real Madrid Menuju Klub Qatar

Setelah menulis salah satu lembaran paling mengesankan dalam kariernya bersama kostum Real Madrid, Joselu melanjutkan perjalanannya dari satu persinggahan ke persinggahan lain, kembali muncul di kancah Qatar, namun kali ini dengan kostum klub lain, dalam sebuah langkah baru yang membawa serta kenangan akan malam tak terlupakan di Liga Champions Eropa.

Menurut Fabrizio Romano, pemain Spanyol Joselu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Qatar Al Sailiya, dalam transfer gratis, setelah kepergiannya dari Al Gharafa, sehingga penyerang Spanyol berusia 36 tahun itu akan melanjutkan kariernya di lapangan-lapangan Qatar.

Dari pahlawan malam Bayern menuju petualangan baru

Joselu memiliki kenangan istimewa bersama Real Madrid, setelah menjelma menjadi pahlawan sejati dalam salah satu pertandingan paling menegangkan Los Blancos dalam beberapa tahun terakhir, ketika ia mencetak dua gol di menit-menit akhir melawan Bayern Munich pada leg kedua semifinal Liga Champions Eropa musim 2023-2024, dan membawa timnya lolos ke partai final.

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Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Selama periodenya bersama Real Madrid, Joselu menjalani 51 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 19 gol dan memberikan 3 assist, serta meraih gelar Liga Champions Eropa, La Liga, dan Piala Super Spanyol bersama tim.

Penyerang Spanyol itu pindah ke klub Qatar Al Gharafa seusai berakhirnya musim 2023-2024, dan melanjutkan ketajamannya di depan gawang, dengan mencetak 27 gol serta memberikan 5 assist dalam 57 pertandingan bersama tim di berbagai kompetisi, sebelum akhirnya perjalanannya bersama klub itu berakhir.

Dengan kepindahannya ke Al Sailiya, Joselu menjalani pengalaman keduanya di sepak bola Qatar, setelah menghabiskan dua musim bersama Al Gharafa, dalam sebuah langkah yang memberikan klub barunya seorang penyerang dengan pengalaman panjang di lapangan-lapangan Eropa, mengingat ia pernah bermain di Spanyol, Inggris, dan Jerman, selain pengalamannya bersama Real Madrid.

Al Sailiya menantikan kedatangan Joselu untuk memanfaatkan pengalaman dan kemampuannya dalam mencetak gol, sementara penyerang Spanyol itu mencari babak baru dalam kariernya setelah mengukir tempat istimewa dalam sejarah Real Madrid, sebelum melanjutkan perjalanannya di luar benua Eropa.