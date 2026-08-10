Penyelamat Mourinho: Transfer Baru yang Mengembalikan Ketertiban di Real Madrid

Bernardo Silva asal Portugal meninggalkan sentuhan pertamanya bersama Real Madrid, setelah tampil positif dalam penampilan perdananya mengenakan seragam tim, meski belum mencapai kebugaran fisik penuh, di saat tanggung jawabnya di lini tengah tim tampak lebih besar dari yang diperkirakan.

Surat kabar Marca Spanyol menyebutkan bahwa Bernardo menjadi kandidat untuk memainkan peran sentral dalam mengatur lini tengah Real Madrid, terutama setelah gagalnya perekrutan Rodri, seraya mengisyaratkan bahwa pemain tersebut memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan tim dan mengendalikan tempo permainan, elemen-elemen yang sangat dibutuhkan tim asuhan Jose Mourinho.

Penampilan perdana Bernardo bersama Real Madrid berlangsung saat menghadapi Ferencvaros, setelah ia hanya menjalani lima hari latihan bersama rekan-rekannya, namun meski demikian ia menyuguhkan 45 menit yang mencolok dan menunjukkan kemampuan yang jelas dalam mengolah bola serta bergerak di area lini tengah.

Pemain Portugal itu mendapat pujian dari rekannya sekaligus kapten tim, Fede Valverde, yang menyebutnya sebagai pemain "sihir" dan sosok yang istimewa, seraya menegaskan bahwa ia cepat menyatu dengan grup dan berhasil beradaptasi dengan rekan-rekannya.

Kontribusi Bernardo tidak terbatas pada sisi ofensif, sebab ia memberi Real Madrid stabilitas yang lebih besar saat penguasaan bola, serta menunjukkan kemampuan untuk terlibat dalam membangun permainan dan mengatur pergerakan tim dari lini tengah.

Marca menilai Bernardo mungkin akan menemukan dirinya menghadapi tugas yang berbeda dari peran yang biasa ia jalani sepanjang kariernya, sebab ia bisa berubah menjadi salah satu pengatur paling menonjol di lini tengah Real Madrid pada musim mendatang.

Meski pemain tersebut bukan gelandang jangkar tradisional, kemampuannya membaca pertandingan, menjaga bola, dan memilih momen yang tepat untuk mengumpan menjadikannya penyelamat bagi pelatih Jose Mourinho di sisi ini.

Real Madrid membutuhkan pemain yang mampu memberi lini tengah ketenangan dan kendali atas tempo pertandingan.

Marca menjelaskan bahwa pelatih Portugal itu pada saat yang sama akan dituntut untuk mengelola menit bermain Bernardo dengan cermat, mengingat usianya yang telah melewati tiga puluh tahun, serta kebutuhan untuk menjaga kebugarannya sepanjang musim.

Mourinho saat ini memiliki Tchouameni, Camavinga, Valverde, dan Bernardo Silva untuk mengisi posisi-posisi lini tengah, seiring dengan proses pemulihan Thiago Pitarch yang masih berlangsung.

Dengan demikian, rotasi di lini tengah tampak sebagai hal yang tak terhindarkan bagi Mourinho, tetapi Bernardo Silva saat ini memiliki peluang besar untuk membuktikan diri sebagai salah satu kunci terpenting Real Madrid, dan mungkin menjadi pemain yang memberi tim ketenangan serta keteraturan yang hilang setelah kepergian Luka Modric.

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