"Penunjukan Óscar García sungguh tak terduga dan sebenarnya sangat menyedihkan"

Dalam wawancara mendalam dengan Voetbal International, René Eijkelkamp mengomentari situasi terkini di Eredivisie. Mantan penyerang ini memuji PSV, namun di saat yang sama tidak segan-segan mengkritik para pesaingnya. “Seandainya mereka berusaha sedikit lebih keras, mereka sudah menjadi juara pada musim dingin lalu.”





Menurut Eijkelkamp, kekuatan PSV terutama terletak pada struktur di dalam klub. “Semua di sana terorganisir dengan sangat baik. Visi Peter Bosz jelas, dan dengan pemain seperti Jerdy Schouten, Joey Veerman, dan Guus Til, visi itu dijalankan di lapangan.” Ia pun memperkirakan dominasi ini akan berlanjut untuk sementara waktu: “Dengan kondisi saat ini, saya rasa dominasi PSV masih akan berlangsung cukup lama.”

Eijkelkamp juga memuji salah satu pilar utama PSV. “Ivan Perisic sangat penting sebagai teladan bagi semua pemain muda di PSV. Mereka hanya perlu melihat apa yang dilakukannya. Dia selalu menciptakan ruang agar bisa memberikan umpan silang yang sempurna. Baik dengan kaki kiri maupun kanan.”

Mantan pemain internasional ini kritis terhadap situasi di klub-klub papan atas seperti Ajax dan Feyenoord. “Pelatih ketujuh, sejak kepergian Erik ten Hag pada 2022. Dan Óscar García adalah pelatih ketiga dalam satu musim. Itu belum pernah terjadi sebelumnya dan sebenarnya sangat menyedihkan.”

Di Feyenoord pun ia mempertanyakan strukturnya. “Yang saya tidak begitu pahami adalah bahwa sebagai pelatih Anda harus memiliki berbagai sertifikat, tetapi Anda bisa begitu saja menjadi direktur teknis. Itu menurut saya dunia terbalik.” Ia juga menunjuk ke Dennis te Kloese: “Mungkin dia pengusaha yang baik, tapi dia bukan mantan pemain profesional. Robin van Persie harus punya ijazah, tapi orang yang merekrutnya tidak. Menurut saya, itu tidak adil.”

Eijkelkamp melihat bahwa permainan tim Rotterdam saat ini masih kurang memadai dan ia juga menyoroti kurangnya pengalaman Van Persie. “Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pengalaman. Kamu tidak hanya harus mengelola skuad, tetapi juga memimpin seluruh staf. Itu tidak bisa dilakukan begitu saja.”



