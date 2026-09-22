Jurgen Klopp kembali mengenakan setelan olahraganya pada hari Selasa ini, lebih dari dua tahun setelah masa kepelatihannya bersama Liverpool berakhir pada akhir Juni 2024. Setelah menjabat sebagai direktur divisi sepakbola di Red Bull selama satu setengah tahun, mantan pelatih Mainz, Dortmund, dan Liverpool tersebut memimpin sesi latihan pertamanya bersama timnas Jerman.

Sesi latihan pertama ini merupakan persiapan menuju penampilan perdana di UEFA Nations League, pada hari Kamis mendatang melawan Belanda yang diasuh Xavi Hernandez.

Surat kabar Spanyol "AS" menulis, mengomentari latihan perdana pelatih asal Jerman itu: "Kami melihat sosok Klopp yang sama seperti biasanya: penuh energi, ramah, dan dengan senyum lebar di wajahnya sepanjang sesi. Klopp telah kembali".

Surat kabar itu menambahkan bahwa kedatangan Klopp menandai era baru bagi timnas Jerman, dan turut menghadirkan pula wajah-wajah baru dalam dua skuad yang dipilih untuk periode jeda internasional, sehingga di bawah kepemimpinannya akan ada pemain yang belum tampil sebagai starter secara reguler, seperti Philip Treu, Bambasi Conte, Yannick Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Berns, dan Younes bin Thaleb.

Pesan Klopp jelas: "Wakili Jerman dengan bangga, berikan usaha terbaik kalian ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, dan berikan semua yang kalian punya", seperti diungkapkan Younes bin Thaleb.

Pengaruh Klopp mulai tampak jelas di antara para pemain, di mana Treu mengatakan: "Kau merasa seakan siap mengorbankan segalanya untuknya. Dia orang yang luar biasa".

Rosenfelder memuji karismanya yang besar, dengan berkata: "Kau sangat menghormatinya, tetapi dia sangat baik dan ramah, serta tahu cara memperlakukanmu".

Younes bin Thaleb merangkum pengaruh Klopp dengan mengatakan: "Jika dia menelepon, kau harus memenuhi panggilannya. Dia salah satu pelatih terbaik di dunia".

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