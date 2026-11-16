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Quinten Timber menjadi sasaran kritik keras di X saat laga Nations League antara Jerman dan Belanda. Gelandang itu mendapat kesempatan menggantikan Frenkie de Jong yang cedera di Berlin, tetapi penampilannya sama sekali tidak meyakinkan penonton. Saat turun minum, Belanda tertinggal 1-0 dan seruan agar ia diganti ramai terdengar di media sosial.

Pelatih timnas Xavi membuat kejutan menjelang laga melawan Jerman dengan memilih Timber ketimbang Teun Koopmeiners. Bersama Joey Veerman dan Tijjani Reijnders, ia mengisi lini tengah Belanda, tetapi kesulitan menghadapi tekanan agresif para pemain Jerman.

Di X, kritik terhadap Timber tak tanggung-tanggung. Beberapa penonton terutama menyoroti perbedaannya dengan De Jong. "Bagaimana mungkin Anda berpikir Quinten Timber bisa menggantikan Frenkie?" tanya seorang pendukung dengan heran.

Penonton lain juga sulit memahami pilihan Xavi. "Quinten Timber menggantikan Frenkie de Jong. Dia tujuh belas kali lebih lemah..." tulisnya di X. Penonton lainnya berkomentar singkat: "Quinten Timber benar-benar pemain yang biasa-biasa saja."

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Menurut sejumlah pendukung, Timber terutama kurang memiliki visi bermain. "Anda butuh pemain yang lebih cerdas di lini tengah. Quinten Timber kurang punya kemampuan mengolah bola dan tidak bisa membaca permainan," kata seorang penonton.

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Penonton lain pun sangat kritis terhadap penampilan sang gelandang. Ia menilai pelatih timnas harus bertindak saat turun minum. "Quinten Timber tidak layak bermain di level ini. Ganti Timber dan Reijnders," tegasnya.

Seorang pendukung lain bahkan sudah punya calon pengganti. "Quinten Timber adalah penyusup malam ini. Segera masukkan Koopmeiners!" tulisnya. Ia menyebut nama gelandang yang sebelum pertandingan sudah dipandang sebagai calon pengganti De Jong.

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Namun, kritik tidak hanya tertuju pada penampilan Timber. Susunan tim juga mengundang pertanyaan. "Satu Timber masih bisa diterima. Dua terlalu banyak. Benar-benar kacau," tulis seorang penonton, merujuk pada Quinten dan Jurriën Timber yang sama-sama masuk sebelas pemain awal.