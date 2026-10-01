Bahkan sebelum Yunani dan Belanda benar-benar memulai duel Nations League mereka, penonton di Thessaloniki sudah lebih dulu memicu banyak kekesalan di kalangan pemirsa Belanda. Lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus, di Toumba Stadium diiringi siulan massal dari tribune Yunani.

Di media sosial, reaksi kecewa langsung bermunculan terhadap sambutan untuk tim nasional Belanda. “Saya tidak akan makan yoghurt Yunani lagi. Siulan kekanak-kanakan saat lagu kebangsaan kami diputar,” tulis Helen di X.

Kim juga nyaris tak bisa memahami aksi para suporter Yunani tersebut. “Bersiul saat lagu kebangsaan diputar itu tidak menghormati. Untuk sementara tidak ada tzatziki di sini,” bunyinya. Seorang pemirsa lain bertanya dengan heran: “Kenapa orang-orang Yunani itu bersiul saat Wilhelmus diputar?”

Kritik tidak berhenti di situ. Seorang pemirsa menyebut siulan saat lagu kebangsaan Belanda diputar sebagai “memalukan”. Pemirsa lain juga tampak terganggu dengan perilaku dari tribune: “Orang-orang Yunani menenggelamkan lagu kebangsaan indah kami dengan siulan.”

Bahwa atmosfer panas akan tercipta di Thessaloniki sebenarnya tidak sepenuhnya datang tiba-tiba. Lebih dari seratus ribu orang Yunani mencoba mendapatkan tiket untuk pertemuan melawan Oranje pekan ini, sementara pada akhirnya sekitar 29.000 pendukung tuan rumah yang fanatik bisa hadir.

Bagi Belanda, secara olahraga juga ada banyak yang dipertaruhkan. Oranje memulai era baru di bawah pelatih tim nasional Xavi dengan hasil imbang melawan Jerman dan kemenangan atas Serbia, dan sebelum matchday ketiga berada di posisi kedua grup dengan empat poin.

Yunani bahkan mencatat start sempurna dan mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pertama. Xavi di Thessaloniki antara lain memilih Guus Til di lini tengah, sementara Jurriën dan Quinten Timber untuk pertama kalinya tampil bersama sebagai starter tim nasional Belanda.

Virgil van Dijk juga menjalani malam yang spesial di Yunani, karena sang kapten memulai laga internasionalnya yang ke-99.