Penonton tiba-tiba heboh total pada menit ke-22 karena Dusan Tadic

Dusan Tadic menjadi sasaran kritik keras di media sosial saat Willem II vs NEC. Penyerang berusia 37 tahun milik tim Nijmegen itu tampil kurang meyakinkan pada babak pertama yang berjalan sulit dan terutama disorot karena sebuah situasi pada menit ke-22.

NEC mengalami kesulitan pada fase awal dan lama nyaris tak mampu menggoyahkan lini pertahanan Willem II. Tim tuan rumah justru menghadirkan ancaman pertama pada menit kelima lewat serangan balik cepat, sementara NEC baru mencatatkan tembakan pertamanya setelah 35 menit: Adam Tahaui mengarahkan bola tepat ke penjaga gawang Karst de Leeuw.

Tadic juga nyaris tak mampu memberi pengaruh dalam menyerang pada babak pertama. Seorang penonton kesal dengan sebuah momen saat pemain Serbia itu, menurutnya, terlalu lama menunggu untuk melepaskan tembakannya sendiri: "Tadic benar-benar harus belajar untuk lebih cepat menembak sendiri."

Namun, perhatian terbesar tertuju pada situasi pada menit ke-23 ketika Tadic terjatuh ke tanah setelah kontak minimal dan dengan jelas meminta penalti. Di X, banyak penonton yakin bahwa nyaris tidak ada apa-apa dalam insiden itu. "Kartu kuning untuk Tadic sebenarnya pantas di sini. Dia sepenuhnya gagal mengenai bola dan kemudian malah membuatnya menjadi sebuah diving," tulis Arthur.

Penonton lain juga menilai sang penyerang seharusnya dihukum. "Tidak masuk akal Tadic tidak mendapat kartu kuning untuk akting yang sangat buruk. Diving yang memalukan," bunyi sebuah reaksi, sementara yang lain menulis: "Tadic seharusnya diberi kartu kuning untuk ini. Diving yang sangat konyol."

Penampilan mantan penyerang Ajax itu juga memunculkan kembali kejengkelan lama bagi penonton lain. "Tadic belum melupakan itu. Baru dua puluh menit dimainkan dan sudah tiga kali jadi angsa sekarat," demikian bunyinya, sementara orang lain menulis dengan sinis: "Pelanggaran yang memalukan terhadap Tadic!"

Kritik tidak terbatas pada momen penalti tersebut. "Halo NEC, maukah kalian segera menghilangkan tingkah 'bintang dunia' dari Tadic itu?", tanya seorang penonton, sementara yang lain berkata: "Tadic adalah bahan tertawaan hari ini. Diving macam apa itu, dia seharusnya diberi kartu kuning. Badut sekali."







