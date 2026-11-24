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Ruben van Bommel tampil sangat mengesankan di mata pencinta sepak bola Spanyol pada Selasa malam. Penyerang PSV itu menjadi ancaman besar bagi pertahanan tim asal Spanyol tersebut pada babak pertama duel Liga Champions melawan Real Madrid dan menerima banyak pujian di X. PSV menuju ruang ganti saat jeda dengan keunggulan 0-1 berkat penalti yang dikonversi Ivan Perisic.

Van Bommel nyaris membawa PSV unggul setelah lima menit. Pemain sayap itu lolos dari kawalan Éder Militão dan berhadapan satu lawan satu dengan Thibaut Courtois, tetapi tembakannya meluncur tipis di sisi tiang gawang.

Meski peluang itu terbuang, penonton Spanyol sangat terkesan dengan pemain asal Belanda tersebut. Pada menit ke-27, umpan tumit Van Bommel turut membuka peluang bagi Kodai Sano. Ia juga berperan dalam terciptanya peluang besar untuk Sven Mijnans.

Perpaduan kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan tekniknya menjadi sorotan di Spanyol. "Perhatikan baik-baik Ruben van Bommel. Fisiknya luar biasa dan tekniknya sangat bagus. Babak pertama yang hebat di Bernabéu," tulis seorang penonton di X.

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Seorang pencinta sepak bola lainnya bahkan menganggap Van Bommel sudah lebih baik daripada ayahnya, Mark. "Van Bommel junior lebih baik daripada Van Bommel senior, padahal saya baru melihatnya bermain selama 40 menit."

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"Saya tahu mereka tidak bermain di posisi yang sama, tetapi cara dia menggiring bola, kecepatannya saat membawa bola, dan kepandaiannya menggunakan tubuhnya... Saya menyukainya," lanjut penonton Spanyol yang antusias itu. Penonton lain juga memperkirakan pemain PSV tersebut akan menjadi pesepakbola yang lebih baik daripada ayahnya.

Di media sosial, sudah ada pula seruan agar ia pindah ke klub elite Eropa. "Setelah bertahun-tahun (baca: beberapa detik) menonton Van Bommel, saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa ia akan pindah ke klub Liga Primer Inggris seharga 60 juta euro musim panas ini," tulis seorang penonton Spanyol dengan nada bercanda.

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Seorang pendukung Bayern München berharap klub raksasa Jerman itu segera berupaya mendatangkan sang penyerang. Menurutnya, Van Bommel membuat Federico Valverde, Militão, Antonio Rüdiger, dan Marc Cucurella benar-benar kewalahan.

"Dia rekrutan yang paling jelas untuk Bayern. Saya akan sangat marah jika mereka tidak mendatangkannya. Mereka harus mendatangkannya!" tulisnya. Penonton lain juga menilai Van Bommel cocok bermain di sejumlah klub elite Eropa.

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Sementara itu, seorang pencinta sepak bola Spanyol membandingkannya dengan Kai Havertz. "Van Bommel seperti Havertz. Hari ini menjadi perkenalan yang menyenangkan bagi mereka yang belum mengenalnya." Seorang penonton juga menunjukkan bahwa sang penyerang sudah tampil mengesankan saat membela AZ.