Ajax tampil mengesankan pada babak pertama duel Conference League melawan Atalanta Bergamo, Kamis malam, tetapi memasuki jeda dengan skor 0-0 yang agak mengecewakan. Tim asuhan Míchel Sánchez menciptakan sejumlah peluang dan dalam beberapa kesempatan jelas tampil lebih baik, tetapi di media sosial justru banyak kritik tertuju kepada Oscar Gloukh.

Ajax mengawali pertandingan dengan sangat baik dan nyaris membuka keunggulan setelah enam menit, ketika tembakan Lucas Rosa yang berubah arah membentur tiang gawang. Tak lama kemudian, Jorthy Mokio sempat mengira dirinya mencetak gol lewat tembakan indah, tetapi golnya dianulir karena Davy Klaassen berada dalam posisi offside.





Para suporter puas dengan permainan Ajax, tetapi terganggu oleh Gloukh, yang kerap membuat keputusan keliru di fase akhir serangan. Penyerang kiri itu sempat menunjukkan aksi bagus dari sisi kiri pada menit ke-11, tetapi tembakannya pada menit ke-22 melambung jauh, sementara upaya lainnya empat menit kemudian diblok. Pada kesempatan terakhir itu, Gloukh kembali memilih menembak sendiri meski ruangnya terbatas, hingga mendapat siulan dari tribun.

Permainan pemain asal Israel itu juga menuai kritik di media sosial. "Gloukh lagi-lagi lebih sibuk dengan dirinya sendiri," tulis seorang suporter di X, sementara yang lain menambahkan: "Ganti Gloukh. Dia seperti memakai kacamata kuda dan hanya bermain untuk perusahaan miliknya sendiri." Yang paling membuat kesal adalah kurangnya visi, operan yang tidak akurat, serta kecenderungannya membawa bola terlalu lama.

Di Ajax Showtime, kritik serupa ditujukan kepada penyerang itu. Menurut sejumlah suporter, aksinya terlalu jarang membuahkan hasil. "Gloukh terlalu banyak membuat keputusan keliru, tetapi itu bukan hal baru," tulis seseorang. Yang lain berkata: "Oscar, egois sekali, selalu mementingkan diri sendiri." Suporter lainnya menilai Gloukh kerap memperlambat serangan balik yang menjanjikan dengan terus menggiring bola sendiri alih-alih mengoper kepada rekan setim yang tidak terkawal.

Desakan agar ia diganti pun semakin kuat, dan nama Abdellah Ouazane terutama mencuat di media sosial. "Dengan ruang sebanyak ini, lebih baik masukkan Ouazane menggantikan Gloukh," tulis seseorang di X. Di Ajax Showtime, para suporter juga meminta gelandang muda itu dimainkan: "Suruh Ouazane dan Tolu mulai pemanasan," tulis seorang suporter.

Meski begitu, tidak semua orang sepakat dengan kritik terhadap Gloukh, yang pada menit ke-32 memaksa Carnesecchi melakukan penyelamatan lewat tembakannya. "Gloukh sering menjadi kambing hitam di sini, tetapi menurut saya dia justru pemain penting. Sangat cerdas dalam kerja sama tim, kuat dalam menggiring bola, dan mampu menjaga penguasaan bola di lini tengah," tulis seseorang membela sang penyerang.