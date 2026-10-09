Ruben van Bommel kembali memicu kehebohan pada Jumat malam saat PSV menjamu sc Heerenveen. Penyerang PSV itu pada menit ke-32 mengenai wajah bek Sam Kersten dengan kakinya, tetapi lolos tanpa kartu. Di media sosial, sejumlah penonton bereaksi geram terhadap keputusan wasit Joey Kooij.

Insiden itu bermula setelah tendangan panjang kiper PSV, Matej Kovár. Van Bommel mengarahkan kakinya ke bola, sementara Kersten berupaya menyapu bola dengan kepalanya. Pemain PSV itu benar-benar meleset dari bola dan justru menghantam wajah bek Heerenveen tersebut.

Kersten terjatuh sambil menahan sakit dan membutuhkan perawatan medis. Kooij memang memberikan tendangan bebas untuk Heerenveen, tetapi memutuskan untuk tidak menghukum Van Bommel dengan kartu kuning atau merah. Akibatnya, Kersten juga harus tetap berada di tepi lapangan selama satu menit setelah perawatannya karena aturan baru.

Keputusan Kooij memicu kemarahan besar di media sosial. "Van Bommel menendang tepat ke wajah seseorang, tidak menyentuh bola, dan tidak mendapat apa-apa. Ini sudah kali kedua musim ini dia lolos dari kartu merah. Berapa kali lagi Van Bommel akan lolos dari ini? Memalukan!", tulis seorang penonton yang marah di X.

Menariknya, Joey Veerman, yang kini bermain untuk Borussia Dortmund, pada awal musim ini justru mendapat kartu merah untuk aksi serupa. Dalam duel perebutan Johan Cruijff Schaal melawan AZ, gelandang PSV saat itu tersebut mengenai kepala Mexx Meerdink dengan pul sepatu.

Penonton lain menyinggung insiden sebelumnya: "Kalau melihat seberapa sering Van Bommel menerjang seseorang, itu dalam kasus Bouwman jelas tidak mungkin kebetulan."

Yang dimaksud tentu adalah pelanggaran Van Bommel yang banyak dibicarakan saat laga puncak liga antara Ajax dan PSV (1-3) pada 5 September. Penyerang itu melompat keras ke arah bek Ajax Aaron Bouwman pada menit ke-80, ketika sang pemain menyambut bola dengan kepalanya. Wasit Sander van Eijk saat itu hanya menghukum benturan tersebut dengan kartu kuning.







