Penonton pertandingan Heracles vs Ajax secara massal merasa terganggu oleh hal yang sama dalam waktu dua menit

Pertandingan antara Heracles Almelo dan Ajax telah menimbulkan kekesalan di kalangan penonton hanya beberapa menit setelah kick-off. Di media sosial, bermunculan keluhan mengenai seragam yang dipilih, yang menurut banyak orang hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain di layar televisi.

Sentimen di antara para pendukung dan penonton netral sangat jelas: pilihan seragam tersebut menimbulkan kebingungan. Kombinasi seragam kandang Heracles yang didominasi warna hitam-putih dan seragam ketiga Ajax yang berwarna krem dianggap tidak tepat.

"Seragam tandang biru Ajax, menurut KNVB, tidak cukup kontras dengan seragam hitam-putih Heracles," jelas perkumpulan pendukung Ajax Life di X, sambil menambahkan dengan nada sarkastis: "Untungnya, warna seragam ketiga itu mudah dibedakan!"

Di X, para penonton secara massal mengungkapkan rasa frustrasi mereka. Maris menulis: “Seharusnya mereka memakai seragam yang berbeda.”

Seorang pengguna lain juga tidak mengerti pilihan tersebut: “Siapa yang memikirkan ini? Putih dan putih.”

Stefanovic setuju dan berkomentar: “Seragam di #HerAja itu terlalu mirip satu sama lain.”

Phyllis mengatakannya dengan sinis: “Cerdas, putih melawan krem 🙄.”

Penonton lain menanggapinya dengan humor. Mika024 menulis: “Pilihan seragam yang menarik.” Sementara Tim berkomentar: “Bagi kami, orang buta warna melihat kaos #heraja sama seperti yang kami lihat.”

Terakhir, Mouzzi merangkum masalah ini dengan tepat: “Kombinasi warna yang bagus, kamu harus benar-benar memperhatikan siapa yang mana.”