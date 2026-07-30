Penonton heboh total dengan penerjemah Ajax saat konferensi pers Míchel

Ajax memastikan diri lolos dengan meyakinkan ke babak kualifikasi ketiga Conference League pada Kamis malam berkat kemenangan 4-1 atas FK Vojvodina, dalam laga di mana Oscar Gloukh menjadi bintang utama lewat hattrick murni. Setelah itu, konferensi pers perdana pelatih Míchel di Johan Cruijff ArenA berjalan cukup tersendat, dengan sorotan utama tertuju pada terjemahan yang kurang mulus dari penerjemah yang hadir. Para penonton ramai-ramai mengeluhkan perempuan itu di X.

Míchel membuka konferensi pers dalam bahasa Spanyol, karena ia masih belum cukup nyaman untuk berbicara bahasa Inggris secara panjang lebar. Terjemahan penerjemah ke bahasa Belanda kemudian berjalan sangat tersendat, sebelum akhirnya pria Spanyol itu memilih untuk menjawab sendiri sebagian pertanyaan dalam bahasa Inggris. Itu pun terlihat berjalan sulit.

Terutama di media sosial, konferensi pers itu memicu banyak reaksi. Di X, banyak penonton meluapkan frustrasi mereka terhadap terjemahan tersebut, dengan beberapa pengguna menilai sang penerjemah tidak memiliki pengetahuan sepak bola yang memadai untuk menyampaikan penjelasan Míchel dengan baik.

"Mereka seharusnya lebih baik memakai Sam van Royen (presenter Ziggo Sport, red.) sebagai penerjemah. Penerjemah ini kesulitan menerjemahkan penjelasan taktis," tulis seorang suporter. Penonton lain tak kalah kritis: "Penerjemah ini sebaiknya lain kali tidak usah dibawa. Dia jelas tidak paham sepak bola."

"Menurut saya akan lebih berguna jika Ajax menggunakan penerjemah yang memahami permainan saat konferensi pers. Ini benar-benar tidak bisa diterima," bunyi salah satu reaksi yang banyak dibagikan. Suporter lain menulis: "Penerjemah di Ajax sangat buruk sampai bikin ngilu. Kalau mau menerjemahkan, setidaknya pastikan Anda tahu istilah-istilah sepak bola dan posisi."

Beberapa penonton justru bisa melihat sisi lucunya. "Saya mendapat perasaan yang sangat tidak nyaman di perut bagian bawah saat melihat konferensi pers ini," tulis seseorang dengan emoji tertawa, sementara yang lain dengan sinis berkomentar: "Konferensi pers ini berjalan sangat mulus." Fans Ajax lainnya merangkum secara singkat: "Seorang penerjemah yang tidak mengerti apa-apa soal sepak bola... Kerja bagus, Ajax."

Kritik terus menumpuk dengan cepat. "Benar-benar penerjemah yang sangat buruk saat konferensi pers Míchel," tulis seorang suporter, sementara yang lain bertanya-tanya dengan lantang: "Apakah penerjemah ini sebenarnya menguasai bahasa Spanyol?" Seruan agar segera bertindak juga terdengar: "Penerjemah itu akan sangat cepat saya ganti. Dia jelas minim pemahaman soal sepak bola dan juga menerjemahkan dengan sangat buruk."