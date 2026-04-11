Penonton ESPN sama sekali tidak merasa kasihan setelah wawancara yang mengejutkan: 'Serigala uang!'

Michel Vlap kembali ke tempat yang sudah tak asing lagi baginya di De Grolsch Veste pada hari Jumat, di mana ia duduk di tribun sebagai pendukung saat FC Twente menjamu FC Volendam. Gelandang Al-Ahli ini tampak sangat menikmati kunjungannya ke Enschede dan langsung merasa seperti di rumah sendiri. Meskipun tinggal di Qatar, ikatannya dengan klub tersebut tetap kuat.

Pemain asal Belanda ini memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengikuti Twente dari dekat ketika jadwalnya memungkinkan. Kali ini pun ia tidak melewatkan kesempatan tersebut dan duduk di tribun bersama para pendukung. Pertemuan kembali dengan mantan rekan setimnya terlihat sangat membahagiakannya.

"Saya juga sempat pulang sebentar satu setengah bulan lalu, sekarang saya kembali lagi," kata Vlap di depan kamera ESPN. "Para pemain sudah bilang: 'Kamu benar-benar merindukan kami, ya'. Tentu saja saya merindukan mereka. Saat duduk di stadion sebagai pendukung, rasanya luar biasa," kata Vlap sambil tersenyum. Gelandang ini menekankan betapa istimewanya klub tersebut baginya hingga saat ini.

Di sisi lain, situasinya saat ini di Qatar menjadi kurang tenang akibat perang di Timur Tengah. Vlap jujur mengenai kondisi yang dihadapinya dan menggambarkan gambaran yang lebih kompleks tentang kehidupannya di sana.

"Ini bukan situasi yang menyenangkan, mari kita jujur soal itu. Kamu bisa merasakan dampaknya, tapi untungnya aku merasa aman. Itu yang paling penting," kata Vlap. Gelandang ini terus memantau perkembangan dengan cermat dan mempertimbangkan opsi-opsinya.

Keluarganya untuk sementara tinggal di Belanda, sebuah pilihan yang disengaja dari sang pemain. "Pada akhirnya, saya memilih agar istri dan anak saya tetap tinggal di Belanda. Selama saya merasa aman, itu sudah cukup. Jika situasinya menjadi jauh lebih buruk dan saya tidak lagi merasa nyaman di sana, saya akan mempertimbangkan apa yang akan saya lakukan," lanjutnya, dengan demikian ia tidak menutup kemungkinan untuk pergi.

Penonton sama sekali tidak merasa kasihan

Di bawah unggahan ESPN di Instagram, sedikit sekali yang menunjukkan empati terhadap situasi Vlap. Penonton bersikap kritis dan menyatakan bahwa gelandang tersebut secara sadar memilih uang dan oleh karena itu tidak boleh mengeluh tentang kondisi yang dialaminya saat ini.

Beberapa penonton menulis komentar pedas seperti: "Semua demi uang. Dan sekarang mengeluh", dan: "Tidak ada sedikit pun simpati untuknya." Juga tertulis: "Jangan menangis setelahnya, serigala uang" dan "Penangis, kamu sendiri yang pergi ke sana untuk mencari uang." Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik tidak menunjukkan simpati.

"Tahun lalu dia masih mau ke Rusia. Itu juga bukan situasi yang menyenangkan, kan?", kata seseorang dengan nada sinis. Yang lain setuju: "Orang ini bahkan mau ke Rusia demi uang."







