Penolakan yang tak terduga: 'Tidak tertarik menjadi pelatih kepala tim nasional Belanda'

Sarina Wiegman tidak tertarik menjadi pelatih kepala tim nasional Belanda. Hal itu disampaikan oleh Hugo Borst, yang menurut pengakuannya sendiri telah memperoleh informasi dari sumber terpercaya bahwa pelatih tim nasional wanita Inggris yang sukses itu tidak memiliki ambisi untuk menggantikan Ronald Koeman di Oranje.

Topik ini dibahas pada Jumat malam di acara De Oranjezomer. “Saya tahu dari sumber terpercaya — bukan dari dirinya sendiri — bahwa Wiegman memang tidak tertarik,” kata Borst saat menjadi tamu di acara Hélène Hendriks.

Menurut kolumnis tersebut, pilihan Wiegman mudah dijelaskan. “Dia benar-benar bahagia di Inggris. Di sana dia juga memiliki gelar kebangsawanan. Dia telah meraih banyak penghargaan dan benar-benar tidak akan pindah ke Belanda.”

Tamu acara Pim Sedee bereaksi terkejut atas pernyataan tersebut. Jurnalis De Telegraaf itu justru menyebut jabatan pelatih kepala timnas Belanda sebagai peluang unik bagi Wiegman. “Tapi Hugo, bukankah itu hal yang paling luar biasa jika seorang wanita bisa melatih tim nasional pria Belanda? Bukankah itu pernyataan yang sangat kuat?”

Namun, Borst tetap pada pendiriannya dan menekankan bahwa bukan hanya keinginan Wiegman yang menentukan. “Kita masih harus lihat apakah KNVB sendiri juga menginginkannya. Saya tidak menutup kemungkinan itu, tapi dia sendiri memang tidak memiliki ambisi tersebut,” jawabnya.

Noa Vahle juga ikut campur dalam diskusi tersebut. Ia berpendapat bahwa pelatih kepala wanita untuk tim pria di masa depan tentu saja mungkin terjadi, tetapi menekankan bahwa tim nasional Belanda merupakan salah satu posisi paling menantang dalam sepak bola.

“Tapi menjadi pelatih kepala tim nasional Belanda, dengan segala hal yang menyertainya… Kalian sudah melihat apa saja yang harus dihadapi Ronald Koeman saat ia mengubah taktiknya. Ini adalah langkah yang sangat besar… Tidak perlu dilakukan seratus langkah sekaligus, bisa juga dilakukan secara bertahap. Mungkin dia bisa memulai di sebuah klub untuk melihat apakah hal itu berhasil. Bahwa dia memiliki wawasan taktis dan merupakan pelatih yang baik, tidak diragukan lagi,” tutup Vahle.