Federasi-federasi sepak bola Eropa ingin secepat mungkin menghapus periode jeda internasional baru yang berlangsung tiga pekan, demikian dilaporkan the Guardian. Dalam beberapa pekan terakhir muncul ketidakpuasan besar terkait beban berat para pemain, meningkatnya masalah cedera, dan dampak finansial. Dalam sebuah pertemuan di Berlin, Kamis, terungkap bahwa hampir semua federasi yang hadir ingin kembali ke sistem lama.

Kalender sepak bola internasional untuk pertama kalinya diubah pada musim ini, sehingga periode jeda internasional September dan Oktober digabungkan. Negara-negara Eropa karena itu memainkan empat pertandingan di Nations League dalam rentang sebelas hari. Perubahan itu disetujui FIFA pada 2023.

Terutama gelombang cedera di kalangan pemain internasional menimbulkan keresahan. Di antaranya Brian Brobbey, Cody Gakpo, Kylian Mbappé, Alexander Isak, Jan Paul van Hecke, dan Micky van de Ven mengalami masalah fisik selama periode jeda internasional. Seorang ketua federasi sepak bola Eropa bahkan menyebut format baru itu kepada the Guardian sebagai 'bencana'.

Menariknya, periode jeda internasional yang lebih panjang justru diberlakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemain dan mengurangi jumlah perjalanan. Namun menurut federasi-federasi Eropa, kebijakan itu berdampak sebaliknya, antara lain karena pertandingan Nations League pada umumnya lebih intens ketimbang laga uji coba internasional. Selain itu, dalam duel-duel ini karena kepentingannya lebih sulit untuk memberi waktu istirahat kepada nama-nama besar.

Terutama negara-negara sepak bola yang lebih kecil khawatir mereka dirugikan oleh kalender baru. Mereka umumnya memiliki skuad yang tidak terlalu dalam dan karena itu lebih sulit menggantikan pemain internasional penting. Hal itu juga bisa berdampak secara olahraga, mengingat performa di Nations League menentukan kelolosan ke Euro 2028.

Selain keberatan dari sisi olahraga, kekhawatiran finansial juga memainkan peran penting. Sejumlah federasi menyatakan bahwa sulit untuk mempromosikan dua pertandingan kandang dalam waktu singkat dan menjual tiket dalam jumlah memadai. Meski begitu, tidak semua pihak menentang sistem baru ini: seorang ketua federasi menunjukkan bahwa pelatih tim nasional justru mendapat lebih banyak waktu untuk bekerja dengan para pemainnya berkat periode yang lebih panjang.

Federasi-federasi Eropa ingin UEFA mendesak FIFA untuk membatalkan perubahan tersebut, tetapi itu tampaknya menjadi tugas yang sulit. Pasalnya, kalender pertandingan internasional sudah ditetapkan hingga 2030 dan hubungan antara kedua organisasi sepak bola itu telah memburuk secara serius.

Menurut the Guardian, kemungkinan perubahan haluan juga bisa bergantung pada kepemimpinan FIFA di masa depan. Presiden Gianni Infantino akan maju untuk masa jabatan baru pada Maret.