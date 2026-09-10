Jurnalis Italia Alessandro Alciato memberikan kejelasan lebih lanjut soal skorsing disipliner Noa Lang. Pemain Belanda itu tidak masuk skuad Napoli untuk duel melawan Arsenal (0-1) pada Rabu malam.

“Kemarin (Selasa, red.) dia berperilaku tidak pantas saat latihan,” kata direktur olahraga Giovanni Manna dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport menjelang pertandingan. “Noa sudah menyampaikan permintaan maafnya dan persoalan ini sudah selesai. Dia akan menyaksikan pertandingan melawan Arsenal dari tribune dan setelah itu dia kembali tersedia.”

Manna menolak memerinci apa yang sebenarnya terjadi saat latihan, tetapi jurnalis Italia Alciato mengetahui lebih banyak. Di Amazon Prime, dia memaparkan pada Rabu malam alasan Lang dijatuhi skorsing.

“Semuanya bermula dari operan yang salah dari Antonio Vergara pada sesi latihan kemarin. Lang tidak bisa menyikapinya dengan baik. Dia mengatakan hal-hal yang tidak disukai pelatih, terutama karena cara dia mengatakannya. Situasinya bahkan memanas sampai Allegri mengusirnya dari latihan.”

“Pada Rabu pagi, Lang meminta maaf kepada pelatih, klub, dan rekan-rekan setimnya. Namun, harus ada sinyal yang jelas dan karena itu dia dicoret dari skuad untuk pertandingan ini. Mulai pertandingan berikutnya, dia bisa kembali dipilih seperti biasa.”

Lang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Antonio Conte, pendahulu Allegri. Menurut sang winger, dia tidak diperlakukan dengan baik oleh pelatih yang kini telah pergi itu pada musim lalu. Mantan pemain PSV itu memilih menjalani masa peminjaman di Galatasaray pada jeda musim dingin. Lang kembali ke Napoli pada musim panas, tempat dia tidak memiliki tempat di starting XI.

Napoli memulai musim baru Serie A dengan sangat buruk. Setelah meraih kemenangan atas Genoa (0-2), mereka kalah dari Como (1-2) dan Inter (3-2). Pada matchday pertama fase liga Liga Champions, tim asuhan Allegri juga takluk dari Arsenal pada Rabu malam. Martin Ødegaard mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu 15 menit sebelum waktu normal berakhir.