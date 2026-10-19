Sepakbola tidak luput dari gelombang kerusuhan besar yang melanda Prancis, setelah klub Olympique Marseille mengumumkan bahwa toko resminya di Jalan La Canebière yang bersejarah menjadi sasaran penjarahan dan perusakan total selama kerusuhan akhir pekan.

Dalam pernyataan resmi bernada keras yang dikeluarkan Olympique Marseille, hari Senin ini, klub tersebut mengecam dengan sekeras-kerasnya aksi kekerasan dan perusakan yang menyasar toko utamanya di jalan paling terkenal dan bersejarah di kota itu, yang dikelola oleh perusahaan pakaian olahraga Puma, seraya menyatakan solidaritas penuhnya dengan mitra komersialnya.

Klub Prancis tersebut menegaskan, dalam pernyataannya, bahwa peristiwa itu menyebabkan kerusakan materiil yang parah sehingga memaksanya untuk menutup sementara toko tersebut bagi publik, seraya menyebutkan bahwa para pendukungnya dapat menuju ke toko-toko resmi lainnya di kota itu, dan akan diberitahukan segera setelah toko yang dijarah tersebut diizinkan untuk dibuka kembali.

Insiden ini terjadi di tengah salah satu gelombang kerusuhan terburuk yang dialami Prancis dalam beberapa tahun terakhir, di mana unjuk rasa akhir pekan atas kenaikan harga dan memburuknya layanan publik berubah menjadi aksi kekerasan dan penjarahan besar-besaran, yang menyebabkan ribuan orang ditangkap, dan puluhan toko mengalami perusakan.

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Menghadapi eskalasi kekerasan, otoritas Marseille memberlakukan larangan total terhadap aksi berkumpul dan demonstrasi di seluruh penjuru kota pada hari Senin, yang mulai berlaku dari tengah hari hingga pukul delapan malam waktu GMT, dalam upaya meredam kekacauan.









Secara olahraga, Marseille juga mengalami situasi sulit, di mana mereka menempati peringkat kesembilan di Liga Prancis setelah baru tujuh pekan, dan bersiap untuk kembali ke panggung Eropa pada hari Kamis ketika bertandang ke markas klub Austria Sturm Graz di Liga Europa, sementara toko mereka yang paling terkenal tutup dan kota mereka tengah membara.



