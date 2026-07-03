Penjadwalan pemeriksaan medis untuk pemain baru Al-Ahli Saudi

Laporan media mengungkap jadwal pemeriksaan medis untuk rekrutan baru Al-Ahli Saudi, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan kontrak secara resmi.

Menurut jaringan "Arménie Football", hari Sabtu, 4 Juli 2026, ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan pemeriksaan medis bagi bintang asal Armenia, Edward Spirtseyan, yang datang dari klub Rusia Krasnodar.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa kapten Krasnodar tersebut akan menandatangani kontrak dengan Al-Ahli yang berlaku selama tiga musim, setelah lulus pemeriksaan medis, sebelum pengumuman resmi mengenai kesepakatan tersebut.

Spirtian akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan tim di Austria minggu depan, untuk memulai persiapan bersama rekan-rekannya menjelang musim baru.

Gelandang berusia 26 tahun ini diperkirakan akan menerima gaji tahunan sebesar 10 juta euro, ditambah insentif dan bonus yang terkait dengan performa dan pencapaiannya.

Spirtsian tampil menonjol bersama Krasnodar pada musim 2025–2026, di mana ia tampil dalam 42 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 14 gol dan menciptakan 18 assist, sehingga menjadi salah satu bintang terkemuka di Liga Rusia.

Pemain ini terikat kontrak dengan Krasnodar hingga musim panas 2029, dan nilai pasarnya mencapai 25 juta euro menurut situs “Transfermarkt”.

Transfer Spirtzyan ini merupakan rekrutan ketiga Al-Ahli musim panas ini, setelah mendatangkan bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, dari Tromsø (Norwegia), serta Mishaal Al-Mutairi dari Abha.