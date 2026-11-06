Pengkhianatan atau keputusan bersejarah? Kepergian yang menciptakan legenda Manchester United

Kepergian Alex Ferguson dari Aberdeen bukan sekadar perpindahan seorang pelatih sukses ke klub yang lebih besar, melainkan akhir dari sebuah era luar biasa dalam sejarah klub Skotlandia tersebut, sekaligus awal dari perjalanan yang kelak berubah menjadi salah satu kisah sukses terhebat dalam sejarah sepak bola. Pada saat para pendukung Aberdeen bermimpi pelatih yang telah mengembalikan klub ke podium juara Eropa dan domestik itu akan tetap bertahan, Ferguson justru mengambil keputusan mengejutkan untuk hijrah ke Manchester United, meninggalkan kemarahan, keterkejutan, dan kekecewaan di belakangnya.

"Saya rasa dia mengambil langkah yang keliru, dan saya kira dia akan menyesalinya." Begitulah komentar salah seorang pendukung Aberdeen atas keputusan tersebut pada November 1986, mewakili perasaan sebagian besar pendukung yang tidak bisa memahami bagaimana mungkin pria yang menciptakan kejayaan klub itu pergi dengan cara seperti ini.

Namun yang tidak terbayangkan oleh pendukung tersebut, maupun banyak orang lainnya, adalah bahwa pelatih asal Skotlandia itu akan mengukir sejarah baru di Inggris, dan bahwa 26 tahun berikutnya akan menjadikannya salah satu pelatih terhebat yang pernah dikenal dunia sepak bola.

Bertepatan dengan 40 tahun sejak hari ketika Ferguson meninggalkan Aberdeen menuju Manchester United, lembaga penyiaran Inggris "BBC" mengulas kembali detail momen-momen tersebut, mulai dari kisah di balik layar pengumuman kesepakatan hingga reaksi para pendukung, pemain, dan pejabat, sampai pada penilaian atas keputusan itu setelah empat dekade.

8 tahun kejayaan: Ferguson menciptakan keajaiban Aberdeen

Sebelum namanya identik dengan kesuksesan di Manchester United, Alex Ferguson telah menciptakan posisi istimewa bagi dirinya di Skotlandia, setelah memimpin Aberdeen selama delapan tahun menuju fase keemasan yang tidak biasa bagi klub tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, tim "The Dons" berhasil mematahkan dominasi tradisional dua raksasa sepak bola Skotlandia, Rangers dan Celtic, setelah meraih tiga gelar Liga Skotlandia dan empat gelar Piala Skotlandia, di samping Piala Winners Eropa dan Piala Super Eropa.

Pencapaian itu bukan sekadar sekumpulan trofi, melainkan sebuah transformasi historis yang menjadikan Aberdeen salah satu klub Eropa paling menonjol pada periode tersebut, dan memberi para pendukungnya keyakinan bahwa tim sedang menjalani era yang bisa berlangsung bertahun-tahun.

Karena itulah, tidak mudah bagi para pendukung untuk menerima gagasan kepergian pria yang berada di balik keberhasilan tersebut, terlebih Ferguson telah memberi klub kestabilan teknis dan hasil-hasil luar biasa, yang membuat kepergiannya seolah menjadi akhir dari sebuah proyek utuh.

Seorang jurnalis membongkar kesepakatan: sebotol sampanye yang menyingkap rahasia

Pada 6 November 1986, jurnalis dan penyiar olahraga di lembaga penyiaran Inggris "BBC" di Skotlandia, Rodie Forsyth, berjumpa dengan salah satu berita terpenting dalam perjalanan kariernya.

Editornya meminta dia pergi ke kota Aberdeen untuk memverifikasi rumor yang beredar soal adanya negosiasi antara Alex Ferguson dan Manchester United, setelah semakin santer kabar tentang dekatnya pelatih asal Skotlandia itu untuk menukangi tim Inggris tersebut.

Penerbangan yang ditumpangi Forsyth dari Glasgow dipadati para jurnalis, tetapi sebagian besar dari mereka tidak hendak meliput berita sepak bola, melainkan untuk mengikuti dampak bencana jatuhnya helikopter jenis Chinook di Kepulauan Shetland, yang menewaskan 43 orang.

Begitu tiba di Aberdeen, Forsyth memulai perjalanan mencari kebenaran, hingga kebetulan membawanya ke tempat Ferguson berkumpul dengan Martin Edwards, presiden Manchester United saat itu, di dalam salah satu hotel bandara.

Sang jurnalis menceritakan bahwa penemuan tempat tersebut terjadi dengan cara yang tidak terduga, setelah ia melakukan panggilan telepon yang meminta untuk berbicara dengan "Tuan Edwards yang datang dari Manchester", lalu petugas resepsionis memberitahunya bahwa yang terakhir berada di area restoran.

Forsyth berkata: "Saya mendengar beberapa suara, lalu saya menuju ke sumbernya, dan di sana saya menemukan Martin Edwards dan Alex Ferguson. Saya bertanya langsung kepadanya: Apakah Anda direktur teknik baru Manchester United? Dia menjawab: Ya."

Pemandangannya bahkan lebih jelas dari yang diperkirakan sang jurnalis, karena ada sebotol sampanye di atas meja, sebelum Ferguson menuangkan sebagian untuknya ke dalam sebuah gelas, lalu Forsyth mengangkatnya sambil mengucapkan selamat kepada pelatih asal Skotlandia itu atas jabatan barunya.

Setelah percakapan singkat, sang jurnalis bergegas menghubungi ruang berita lembaga penyiaran Inggris untuk mengonfirmasi kabar tersebut, yang kemudian menjadi salah satu tajuk utama berita olahraga pada hari itu.

Forsyth menambahkan: "Bencana Sumburgh menjadi tajuk utama berita, sementara Alex Ferguson menjadi tajuk utama berita olahraga. Itu adalah hari yang padat dengan peristiwa berita, olahraga, dan siaran media, dan termasuk hari-hari yang tidak akan bisa Anda lupakan sepanjang karier maupun hidup Anda."

"Dia akan menyesalinya": kemarahan pendukung atas keputusan hengkang

Pengumuman kepindahan Ferguson bukanlah berita biasa bagi para pendukung Aberdeen, yang mendapati diri mereka dihadapkan pada kenyataan pahit: pelatih yang membawa tim mereka menuju kejayaan belum pernah terjadi sebelumnya memutuskan pergi, meninggalkan sebuah proyek yang tampak mampu terus menuai gelar.

Pada hari yang sama, program "Reporting Scotland" milik lembaga penyiaran Inggris menyiarkan reaksi para pendukung dari bar "Pittodrie Bar", tempat perasaan sedih bercampur dengan kemarahan dan keterkejutan.

Salah seorang pendukung yakin bahwa Ferguson melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan klub, sambil berkata: "Ini sangat disayangkan bagi Aberdeen, dan saya rasa dia mengambil langkah yang keliru, serta saya kira dia akan menyesalinya beberapa tahun kemudian."

Sementara itu, pendukung lain tidak hanya mengungkapkan kekecewaannya, tetapi juga melontarkan kritik langsung kepada pelatih asal Skotlandia tersebut, dengan mengingat kembali sikapnya terdahulu terhadap para pemain yang meninggalkan Aberdeen demi mencari peluang yang lebih baik.

Ia berkata: "Ferguson biasa berkhotbah tentang pentingnya memiliki pemain yang setia, dan ia iri kepada Rangers serta Celtic karena memiliki pemain-pemain semacam itu. Dengan kata lain, ia mengkritik para pemainnya karena meninggalkan Aberdeen, tetapi ia sendiri memberikan contoh yang justru bertolak belakang ketika memutuskan pergi."

Kata-kata itu mencerminkan kontradiksi yang dirasakan sebagian pendukung; pria yang menuntut para pemainnya setia kepada klub justru memilih sendiri untuk meninggalkan tim ketika ia mendapat kesempatan hijrah ke salah satu klub terbesar Inggris.

"Pukulan telak": Aberdeen kehilangan pelatih dan staf manajerialnya

Dampak kepergian Ferguson tidak terbatas pada para pendukung, tetapi meluas hingga ke manajemen klub dan para pemain, yang mendapati diri mereka dihadapkan pada kenyataan baru setelah bertahun-tahun bekerja di bawah kepemimpinan pelatih asal Skotlandia itu.

Ian Donald, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Aberdeen, menggambarkan kepergian Ferguson sebagai "pukulan telak", sambil menyoroti betapa cepatnya semua itu terjadi.

Dalam pernyataan yang berasal dari tahun 1986, ia berkata: "Semuanya terjadi sangat cepat, hampir dalam semalam. Hingga kemarin pagi, kami mungkin memiliki staf manajerial terbaik di Inggris Raya, dan kini kami kehilangan keduanya sekaligus."

Yang ia maksud adalah Ferguson dan asistennya yang pergi bersamanya ke Manchester United, dalam sebuah pukulan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengguncang struktur manajerial dan teknis yang turut membangun keberhasilan Aberdeen.

Adapun di dalam ruang ganti, dampaknya juga tampak jelas, karena mantan kapten tim Willie Miller berbicara tentang keadaan ketidakpastian yang menyelimuti para pemain setelah kepergian pelatih mereka.

Meskipun Ferguson dikenal dengan kepribadiannya yang kuat dan temperamennya yang keras, para pemain menyadari betapa besar pengaruhnya dalam tim, dan sejauh mana tekadnya untuk meraih kemenangan dan gelar.

Miller mengatakan bahwa sebagian metode pelatih asal Skotlandia itu mungkin tidak lagi dapat diterima dalam sepak bola modern, sambil mengenang kembali suasana tegang yang kerap terjadi di ruang ganti.

Ia menambahkan: "Tindakan-tindakan semacam itu tidak akan berlalu begitu saja di masa sekarang. Mungkin itulah yang kami harapkan saat itu dari seorang pelatih mana pun. Saya rasa para pemain hari ini tidak akan menerima sesuatu seperti itu, misalnya melempar gelas di dalam ruang ganti."

Namun pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Ferguson tidak hanya berupaya memenangi gelar, tetapi juga ingin meraihnya dengan cara yang istimewa, dan itulah yang menjadikan kepribadiannya yang tegas sebagai bagian dari budaya sukses yang ia ciptakan di Aberdeen.

Miller mengakui bahwa ia merasa sangat kecewa ketika mengetahui kepergian sang pelatih, sambil menegaskan bahwa perasaan itu dirasakan bersama oleh sebagian besar pemain, meskipun mereka menyadari bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Ferguson.

Jawaban terkuat bagi para peragu: apakah Ferguson layak disalahkan?

Setelah empat dekade berlalu sejak keputusan itu, perasaan para pendukung Aberdeen tampak lebih tenang dan seimbang, setelah kini memungkinkan untuk memandang peristiwa tersebut jauh dari keterkejutan momen pertama.

Sandy Smith, yang berusia 72 tahun dan menyaksikan berbagai fase yang dilalui klub selama tahun-tahun panjangnya mendukung tim, mengatakan bahwa kepergian Ferguson sangat menyakitkan, tetapi ia menjadi lebih memahami alasannya seiring berjalannya waktu.

Ia menjelaskan: "Hal itu sangat mengecewakan dan sangat menyakitkan, tetapi agar adil, tidak ada perbandingan antara Manchester United dan Aberdeen. Setelah semua yang ia persembahkan untuk klub, saya merasa sangat sedih ketika ia pergi."

Ia menambahkan bahwa Ferguson menghadapi kesulitan selama dua musim pertamanya di Manchester United, sebelum berhasil mengubah arah klub dan memulai perjalanan menuai gelar, sambil menegaskan bahwa kepergiannya merupakan pukulan besar bagi Aberdeen dari segala sisi.

Dalam konferensi pers pertamanya setelah menukangi Manchester United, Ferguson tidak menyembunyikan besarnya pengorbanan yang ia lakukan dengan meninggalkan Aberdeen, sambil menegaskan bahwa ia meninggalkan sebuah pekerjaan yang memberinya kestabilan luar biasa.

Ia berkata: "Saya telah meninggalkan apa yang bisa dianggap sebagai pekerjaan paling stabil dalam sepak bola Inggris Raya, dengan kontrak seumur hidup bersama klub Aberdeen. Hanya ada satu klub yang bisa menggoda saya untuk meninggalkan Aberdeen, dan itu adalah satu-satunya klub yang selalu saya inginkan untuk pindah ke sana."

Kata-kata itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa keputusannya bukan sekadar mencari uang atau peluang kerja baru, melainkan terkait dengan mimpi lama untuk bekerja di Manchester United.

Meskipun menghadapi berbagai kesulitan pada awal kiprahnya di Old Trafford, Ferguson berhasil mengubah klub menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris dan Eropa, selama perjalanan yang membentang 26 tahun, di mana ia menuai 38 gelar.

Pencapaiannya mencakup 13 gelar Liga Primer Inggris, dua gelar Liga Champions Eropa, lima gelar Piala FA, dan empat gelar Piala Liga, di samping berbagai gelar lainnya.

Dengan demikian, pendukung yang memperkirakan Ferguson akan menyesal meninggalkan Aberdeen tidaklah keliru dalam mengungkapkan perasaan para pendukung saat itu, tetapi ia tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi kemudian.

Setelah 40 tahun, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah mengapa Ferguson meninggalkan Aberdeen, melainkan apa yang akan terjadi seandainya ia tidak mengambil langkah tersebut?