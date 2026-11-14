Pengkhianat negara? Brasil tak punya kemewahan untuk meragukan Raphinha

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Di era potongan video yang terpenggal-penggal, penghakiman lewat platform media sosial menjadi instan dan cepat. Beberapa hari lalu, tersebar potongan video dari wawancara yang dilakukan Raphinha dengan kanal resmi Barcelona, di dalamnya ia meminta Carlo Ancelotti untuk menerapkan "manajemen cermat atas menit bermain" di dalam timnas Brasil, guna menghindari kelelahan para pemain, sebelum akhirnya ditafsirkan ke arah lain.

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Hal itu disampaikan dalam sebuah artikel oleh jurnalis situs Globo Brasil Douglas Ceconello, yang menegaskan bahwa menurut pandangan publik tersebut penyerang Barcelona itu mendapat julukan "pengkhianat negara", karena kata-katanya ditafsirkan sebagai isyarat keinginan untuk tidak mengenakan kostum timnas Brasil. Namun, saat menonton jawaban lengkapnya dalam video, menjadi jelas bahwa sang pemain kemudian menegaskan bahwa potensi cedera dapat merugikan timnas itu sendiri.

Dalam ketiadaan Marquinhos yang cedera pada pertandingan persahabatan melawan Jepang, Sabtu, Raphinha mengenakan ban kapten Brasil, yang membuktikan bahwa potongan video yang beredar tidak melemahkan posisinya di mata tim pelatih, dan hal itu memang tidak mungkin terjadi; sebab Raphinha berupaya menjalani operasi lebih awal agar tidak melewatkan pemusatan latihan timnas, bahkan menentang sikap Barcelona yang lebih memilih operasi dilakukan selama periode jeda internasional.

Ceconello melanjutkan, "Dalam wawancara hari Jumat, sang pemain mencoba memperjelas situasinya. Ia berbicara tentang percakapannya dengan Carlo Ancelotti, dan mengatakan bahwa ia ingin bermain 'setiap menit yang memungkinkan' sesuai dengan kondisi fisiknya."

Ia menambahkan, "Meski demikian, pengalaman internasional Raphinha tidak bisa dianggap bebas dari tanda tanya, karena hingga kini ia belum tampil bersama timnas Brasil dengan level yang sama seperti yang ia tunjukkan bersama klub. Dan kesenjangan antara penampilannya dengan kostum Barcelona dan apa yang ia tampilkan bersama Seleção tetap menjadi poin yang bisa didiskusikan secara teknis, namun membebankan tanggung jawab kegagalan di Piala Dunia lalu kepadanya tampaknya tidak adil, setelah ia mengalami cedera pada pertandingan kedua fase grup, sehingga absen pada sisa perjalanan turnamen."

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Ia menambahkan lagi, "Namun, Brasil tidak punya kemewahan untuk meragukan salah satu pemain terbaik dunia saat ini, terlebih karena Ancelotti memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan sebelum ajang-ajang mendatang. Sebab Raphinha, mengingat levelnya bersama Barcelona dan peran yang kini ia jalankan di sana, bisa menjadi salah satu elemen solusi terpenting dalam proyek pelatih Italia itu, alih-alih mengubah pernyataannya soal pengelolaan upaya fisik menjadi krisis di dalam timnas."

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Tampaknya Ancelotti menyadari pentingnya sang pemain, karena ia berupaya menempatkannya di posisi yang lebih sentral, sejalan dengan peran baru yang ia jalankan bersama Barcelona di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Perubahan ini turut meledakkan kemampuan ofensifnya pada awal musim, setelah ia mencetak 19 gol dalam 14 pertandingan di ajang La Liga dan Liga Champions Eropa, sebuah rasio yang mencerminkan besarnya pengaruh yang kini ia miliki di dalam tim Catalan tersebut.

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Meski demikian, jurnalis Globo itu menegaskan bahwa "tidak diharapkan Raphinha memindahkan kecemerlangan ini ke timnas Brasil dengan kemudahan yang sama, bukan karena ia pemain yang hanya bisa bermain bersama klub, melainkan karena perbedaan gaya kedua tim. Sebab Barcelona mengandalkan penguasaan dan menjaga bola serta membangun serangan secara teratur, sedangkan timnas Brasil cenderung bermain dengan tempo yang lebih cepat dan tergesa-gesa dalam sebagian pergerakan, yang membuat pemindahan peran yang dijalankan sang penyerang di dalam klub ke timnas menjadi tantangan teknis yang perlu ditangani."

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Ia menutup, "Sementara Ancelotti berupaya membangun tim yang mampu bersaing, mengubah Raphinha menjadi masalah tambahan karena sebuah pernyataan yang diambil di luar konteksnya tidak akan menjadi langkah yang bermanfaat. Yang dibutuhkan adalah memanfaatkan kemampuannya dan menyesuaikan gaya timnas dengan potensinya, dengan memperhatikan kondisi fisiknya, alih-alih meragukan keinginannya atau meremehkan nilainya. Dan di tengah beragamnya masalah yang menanti pelatih Italia itu, menangani salah satu elemen ofensif terpentingnya sebagai bagian dari solusi tampak lebih penting daripada sibuk memicu krisis seputar menit-menit keterlibatannya."

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