Rat Verlegh Stadion pada Jumat malam dipenuhi emosi. NAC Breda kalah 0-2 dari VVV-Venlo di Eerste Divisie, tetapi terutama peringatan yang mengesankan untuk Bob Maaskant serta penghormatan yang memilukan kepada Mats Seuntjens dan kekasihnya Elba meninggalkan kesan mendalam. Di tempat lain, Jean-Paul N'Djoli kembali mencuri perhatian bersama Heracles Almelo: rekrutan top itu mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas FC Den Bosch dan dengan empat gol setelah dua pekan, ia menjadi top skor tunggal Eerste Divisie.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Menjelang laga kandang pertama di Rat Verlegh Stadion, mendiang mantan pelatih NAC Bob Maaskant dikenang dengan cara yang mengesankan melalui mengheningkan cipta selama satu menit.

Edhy Zuliani sudah membuka skor pada menit keempat dengan menusuk dari sisi lapangan ke dalam lalu melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung ke pojok jauh. Tak lama setelah jeda, gelandang VVV itu kembali menghantam. Lars de Blok lolos di sisi kiri dan mengirim umpan silang kepada Zuliani untuk gol mudah 0-2 dari jarak dekat.

Setelah pertandingan berakhir, publik NAC memberikan penghormatan yang memilukan kepada Mats Seuntjens dan kekasihnya Elba, yang belum lama ini kehilangan putri mereka yang baru lahir. Pasangan itu selama beberapa menit dinyanyikan penuh kasih oleh para suporter, yang membentangkan spanduk bertuliskan: "Langit bertambah kaya dengan satu bintang."

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

FC Den Bosch memulai dengan baik, tetapi Heracles perlahan mengambil alih inisiatif dan melihat Jean-Paul N'Djoli menceploskan gol 1-0 sesaat sebelum turun minum. Kiper Pepijn van de Merbel menjaga timnya tetap bertahan lewat sejumlah penyelamatan apik dan bantuan mistar dalam waktu lama. Setelah jeda, Sebastian Karlsson Grach menyamakan kedudukan pada menit ke-62 lewat assist pemain pengganti Sheddy Barglan.

N'Djoli kembali membawa Heracles unggul 12 menit kemudian dengan menuntaskan umpan silang yang sedikit berubah arah melalui sundulan. Karlsson Grach sempat terlihat akan menghadirkan satu poin untuk FC Den Bosch pada fase akhir laga lewat gol 2-2, tetapi nyaris semenit kemudian Heracles kembali menghantam. Tristan van Gilst memanfaatkan situasi sial yang menimpa kubu Den Bosch pada menit ke-89 dan menghadirkan kemenangan 3-2 untuk tim Almelo.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Tim tamu sudah unggul lebih dulu lewat Dario Sits, setelah itu Keyan Varela tak lama setelah jeda mencetak gol penyama lewat tembakan yang terlepas dari tangan kiper Calvin Raatsie. Nicolás Rossi kembali membawa FC Dordrecht unggul pada menit ke-73, ketika upayanya berubah arah melalui pemain pengganti Sven van der Plas. Setelah itu, RKC meningkatkan tekanan untuk melancarkan ofensif penutup, tetapi untuk waktu lama tampak tak akan mampu menyamakan kedudukan lagi. Pada menit pertama injury time, debutan Haye van Gemert akhirnya mencetak gol 2-2.

FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

FC Eindhoven unggul setelah seperempat jam lewat gol bunuh diri Milan Hofland. Stan van Dessel menyamakan kedudukan dari titik penalti sesaat sebelum turun minum. Tak lama setelah jeda, Mika de Jonge menyontek umpan silang Guus Beaumont untuk gol 2-1. MVV tampak akan kalah, tetapi membalikkan pertandingan sepenuhnya lewat gol pada menit 90 dan 90+3. Olivier Dumont mencetak dan Jaël Pawirodihardjo mencetak gol-gol untuk tim Limburg itu: 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

Almere City memulai duel melawan tim muda PSV dengan sangat baik: setelah dua menit, tim Flevoland itu sudah memimpin lewat Byron Burgering. Meski begitu, kiper Jong PSV Khadim Ngom juga tidak bebas dari kesalahan.

Namun, skor 1-0 tidak lama bertahan di papan skor, karena lewat Fabio Kluit, tim Eindhoven segera kembali menyamakan kedudukan: 1-1. Tim muda itu menguasai lapangan dan menciptakan peluang terbanyak, tetapi Almere City kembali memimpin. Kali ini Burgering menjadi pemberi assist dan Emmanuel Poku menjadi penyelesai: 2-1. Pada injury time, Ferdy Druijf mengakhiri fase akhir yang menegangkan dengan sundulan akurat: 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Bagi Roda JC, kemenangan atas Helmond Sport berarti kemenangan pertama pada musim baru. Itu tidak terlihat akan terjadi setelah setengah jam permainan, karena tim tamu dari Helmond unggul lewat gol bunuh diri Koen Jansen di Parkstad Limburg Stadion: 0-1.

Lima menit setelah kebobolan, tim tuan rumah memulihkan keseimbangan. Sepak pojok Mitchel Paulissen disundul masuk oleh Marco Tol: 1-1. Pada awal babak kedua, Lucas Beerten menentukan skor akhir. Ia menyontek sepak pojok di tiang jauh: 2-1.







