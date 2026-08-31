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Penghargaan baru: nama Salah disematkan pada salah satu jalan di Turki

Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Dewan Kota wilayah Yomra memutuskan untuk memberikan nama bintang Mesir Mohamed Salah, pemain Trabzonspor, pada salah satu jalan di Turki.

Rumah Mohamed Salah, yang baru saja bergabung dengan Trabzonspor, akan berada di Jalan Selvi di kawasan Kaşüstü, yang termasuk dalam wilayah Yomra.

Situs Haberler menyebutkan bahwa proses renovasi masih berlangsung di rumah yang akan ditempati Salah, dan bintang Mesir itu diperkirakan akan segera pindah ke sana.

Berdasarkan usulan Mustafa Biyik, Wali Kota Yomra, direncanakan untuk mengubah nama jalan tempat rumah Salah berada menjadi "Jalan Mohamed Salah".

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Wali Kota Yomra, melalui akunnya di platform X, mengatakan bahwa mereka merasa sangat gembira karena Mohamed Salah akan tinggal di wilayah tersebut.

Ia melanjutkan, "Salah adalah salah satu transfer terpenting, bukan hanya dalam sejarah Trabzonspor, tetapi juga dalam sejarah sepakbola Turki. Kami merasa sangat bangga dan bahagia karena seorang bintang sekelas ini dari jajaran bintang sepakbola dunia akan tinggal di Yomra."

Ia menambahkan, "Tinggalnya Salah di Yomra juga akan memberikan kontribusi besar bagi nilai komersial dan citra khas wilayah kami. Kehadiran seorang pesepakbola dunia dengan level dan popularitas seperti ini di Yomra merupakan hal yang istimewa bagi kami, dan karena itu kami ingin memberikan nama Salah pada jalan tempat ia akan tinggal di dalam wilayah kami, serta menjadikan periode ini sebagai bagian abadi dari sejarah Yomra."

Dewan Kota diperkirakan akan mengambil keputusan terkait pengubahan nama jalan menjadi Jalan Mohamed Salah pada pekan ini, dan proses pengubahan nama tersebut diperkirakan akan rampung setelah keputusan itu dikeluarkan. 

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