Penghargaan baru: nama Salah disematkan pada salah satu jalan di Turki

Dewan Kota wilayah Yomra memutuskan untuk memberikan nama bintang Mesir Mohamed Salah, pemain Trabzonspor, pada salah satu jalan di Turki.

Rumah Mohamed Salah, yang baru saja bergabung dengan Trabzonspor, akan berada di Jalan Selvi di kawasan Kaşüstü, yang termasuk dalam wilayah Yomra.

Situs Haberler menyebutkan bahwa proses renovasi masih berlangsung di rumah yang akan ditempati Salah, dan bintang Mesir itu diperkirakan akan segera pindah ke sana.

Berdasarkan usulan Mustafa Biyik, Wali Kota Yomra, direncanakan untuk mengubah nama jalan tempat rumah Salah berada menjadi "Jalan Mohamed Salah".