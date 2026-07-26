Paris Saint-Germain berupaya memperkuat lini belakang tim dengan sebuah transfer istimewa, di luar proyek ofensif besar yang tengah digarap oleh klub.

Kesepakatan yang dinanti dengan pemain internasional Prancis, Lucas Digne, hadir untuk menyediakan alternatif yang tepat bagi pemain Portugal, Nuno Mendes, di posisi bek kiri.

Namun, Digne tidak akan menjadi transfer pertahanan terakhir musim panas ini, karena berbagai laporan menyebutkan bahwa klub asal Paris tersebut berniat mendatangkan seorang bek tambahan, setelah direktur olahraga Luis Campos menyiapkan daftar nama-nama yang diincar.

Surat kabar "L'Équipe" menyebutkan bahwa Paris tengah mencari pemain yang mahir bermain di jantung pertahanan, sekaligus memiliki kemampuan untuk mengisi posisi bek kanan saat dibutuhkan, dengan tujuan memberikan sedikit waktu istirahat bagi Achraf Hakimi dan Warren Zaïre-Emery selama musim yang panjang.

Selama masa persiapan, pelatih Luis Enrique juga akan mengandalkan beberapa talenta muda, yang paling menonjol adalah David Boly, yang pada dasarnya dibentuk sebagai bek tengah, tetapi kerap bermain sebagai bek sayap bersama tim U-19 dan tim cadangan, di samping Dimitri Louchia, seorang bek yang mahir bermain di posisi dalam, tetapi tampil sebagai starter di posisi bek kiri melawan Paris FC pada 17 Mei lalu.

Langkah ini menegaskan bahwa manajemen Paris tidak hanya berfokus pada penguatan lini serang, tetapi juga berupaya membangun sistem pertahanan yang lebih dalam dan seimbang, sebagai persiapan untuk bersaing memperebutkan semua gelar pada musim mendatang.