Pengganti Alvarez lepas: Penyerang baru terlepas dari genggaman Barcelona

Dalam sebuah langkah yang menegaskan komitmen Chelsea terhadap proyek ambisiusnya, penyerang asal Brasil Joao Pedro berada di ambang penandatanganan kontrak baru berdurasi panjang dengan Chelsea, sekaligus menutup semua upaya Barcelona untuk mendatangkannya pada musim panas ini.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengutip sumber-sumber Inggris menyebutkan bahwa manajemen Chelsea telah mencapai kesepakatan yang hampir final dengan Pedro (24 tahun), untuk memperpanjang kontraknya hingga musim panas tahun 2032, setelah klub Catalan itu sebelumnya menaruh minat serius terhadapnya pada Mei lalu sebagai opsi utama untuk memperkuat lini serang.

Kontrak baru ini diperkirakan akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan, sesuai dengan status yang kini dimiliki pemain tersebut di dalam tim, ditambah klausul yang memungkinkan perpanjangan kontrak untuk periode tambahan.

Perpanjangan ini menjadi puncak dari kepercayaan penuh yang diberikan staf kepelatihan di bawah arahan Xabi Alonso kepada penyerang Brasil tersebut, yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam proyek klub London itu.

Joao Pedro pun menerjemahkan kepercayaan tersebut dengan catatan angka yang mencolok, di mana ia mencetak 7 gol dan memberikan satu assist hanya dalam 5 pertandingan selama masa persiapan musim baru, setelah musim perdana yang luar biasa bersama salah satu klub Big Six, yang ia tutup dengan 23 gol dan 6 assist, meskipun tidak ikut serta bersama timnas Brasil di Piala Dunia terakhir.

Angka-angka ini sebelumnya telah membuka pintu bagi ketertarikan klub-klub besar Eropa, dengan Barcelona di garis terdepan yang menempatkannya sebagai opsi kuat di samping Julian Alvarez. Namun, Chelsea menyelesaikan perdebatan ini lebih awal, dengan menaksir nilai mantan pemain Brighton itu sekitar 100 juta euro, dan menegaskan bahwa ia tidak dijual.

Dengan tekad Chelsea untuk mempertahankannya, Barcelona terpaksa menarik namanya dari daftar alternatif yang tersedia, sehingga Chelsea berhasil mengubah kepercayaannya kepada Joao Pedro menjadi kontrak baru yang mengamankannya di Stamford Bridge untuk bertahun-tahun ke depan.