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Lima pertandingan Keuken Kampioen Divisie dibatalkan, demikian diumumkan pihak kompetisi melalui kanal resminya pada Jumat pagi.

“Empat pertandingan Keuken Kampioen Divisie yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 November 2026, dibatalkan karena kondisi cuaca. Pengelola kompetisi sepak bola profesional mengambil keputusan ini setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak setempat yang terkait,” demikian tertulis di laman Keuken Kampioen Divisie. Pada Jumat malam, diumumkan bahwa laga FC Emmen melawan Helmond Sport, yang sedianya berlangsung pada Sabtu, juga dibatalkan.

Empat laga pada Jumat tersebut adalah Jong FC Utrecht melawan Almere City FC, FC Dordrecht melawan Vitesse, VVV-Venlo melawan RKC Waalwijk, serta Jong AZ melawan TOP Oss.

Pengelola kompetisi mengambil keputusan itu karena, berdasarkan prakiraan cuaca terkini, kelayakan lapangan untuk pertandingan tidak dapat dijamin.

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Pertandingan yang dibatalkan akan segera dijadwalkan ulang, menurut pernyataan Keuken Kampioen Divisie tersebut.

Untuk saat ini, laga Jong Ajax melawan Heracles Almelo, NAC Breda melawan FC Den Bosch, serta MVV Maastricht melawan Jong PSV tetap berlangsung sesuai jadwal.

Laga Eredivisie antara FC Groningen dan Willem II juga masih dijadwalkan berlangsung pada Jumat pukul 20.00.