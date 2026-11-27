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Empat pertandingan Keuken Kampioen Divisie dibatalkan, demikian diumumkan pihak kompetisi melalui kanal resminya pada Jumat pagi.

“Empat pertandingan Keuken Kampioen Divisie yang dijadwalkan pada Jumat, 27 November 2026, dibatalkan karena kondisi cuaca. Setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak setempat yang terkait, pengelola kompetisi sepak bola profesional mengambil keputusan tersebut,” demikian tertulis di situs web KKD.

Pertandingan tersebut adalah Jong FC Utrecht melawan Almere City FC, FC Dordrecht melawan Vitesse, VVV-Venlo melawan RKC Waalwijk, serta Jong AZ melawan TOP Oss.

Keputusan itu diambil karena kelayakan lapangan untuk digunakan tidak dapat dijamin berdasarkan prakiraan cuaca saat ini.

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Keempat laga yang dibatalkan akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat, demikian pernyataan KKD lebih lanjut.

Untuk saat ini, laga Jong Ajax melawan Heracles Almelo, NAC Breda melawan FC Den Bosch, dan MVV Maastricht melawan Jong PSV masih akan berlangsung seperti biasa.

Laga Eredivisie antara FC Groningen dan Willem II juga masih dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam pukul 20.00.