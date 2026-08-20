Pengecualian satu-satunya: mengapa wasit tidak bisa berbicara kepada penonton dari stadion Real Madrid?

Para wasit La Liga mulai tampil dan berbicara melalui siaran televisi pada musim ini, sebagai bagian dari kebijakan baru yang bertujuan memberikan lebih banyak transparansi terhadap keputusan mereka, serta menjelaskan sejumlah situasi perwasitan penting kepada publik.

Surat kabar"Sport" asal Catalunya menyebutkan, pada Kamis hari ini, bahwa Stadion Santiago Bernabeu milik Real Madrid akan menjadi satu-satunya pengecualian di antara stadion-stadion La Liga, karena para wasit tidak akan bisa melakukan komunikasi televisi tersebut dari sana, akibat syarat-syarat yang diberlakukan Los Blancos terhadap operasi penyiaran dari stadionnya.

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Pada kenyataannya, selama pekan pertama La Liga sudah mulai terdengar intervensi pertama para wasit dalam siaran televisi, sementara protokol ini akan diperluas mulai pekan kesepuluh, di mana para wasit akan dapat melakukan wawancara sebelum dan sesudah pertandingan ketika diminta oleh operator siaran, di samping kemungkinan untuk ditanyai tentang keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan paling menonjol yang terjadi dalam pertandingan.

Badan perwasitan Spanyol menegaskan bahwa para wasit "akan berbicara di stadion-stadion yang memenuhi kondisi yang diperlukan untuk itu", seraya menekankan tidak adanya diskriminasi apa pun antara klub atau stadion.

Dengan demikian, absennya para wasit dari protokol ini di Santiago Bernabeu bukan disebabkan oleh keputusan komite wasit, atau larangan khusus dari Real Madrid, melainkan karena pembatasan yang diberlakukan terhadap komunikasi operator siaran dari stadion klub tersebut, menurut "Sport".

"Hubungan yang tegang"

Permasalahan ini berakar pada hubungan yang sudah lama tegang antara Real Madrid dengan La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol, yang turut berdampak pada syarat-syarat penyiaran televisi dari Stadion Santiago Bernabeu.

Los Blancos memberlakukan pembatasan terhadap komunikasi operator siaran dari stadion, dan hanya mengizinkannya beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, sehingga penerapan protokol perwasitan baru dengan cara yang sama seperti yang berlaku di stadion-stadion lain menjadi tidak mungkin dilakukan.

Dengan demikian, suporter klub-klub lain akan mendapatkan manfaat berupa kemampuan untuk mendengarkan para wasit menjelaskan sejumlah keputusan penting dan kontroversial, sementara suporter Real Madrid akan tetap terhalang dari jendela transparansi baru ini di dalam Stadion Santiago Bernabeu, menurut surat kabar Catalunya tersebut.

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