Pengecualian langka: Mengapa Real Madrid dan Barcelona absen dari pembukaan Liga?

Kompetisi Liga Spanyol musim 2026-2027 dimulai besok, Sabtu, namun para pendukung tidak akan menyaksikan Real Madrid dan Barcelona pada pekan pembuka, setelah diputuskan menunda kedua laga tim tersebut. Lalu, apa rahasianya?

Meski laga Real Madrid melawan Real Sociedad dan Barcelona melawan Athletic Bilbao secara resmi masih terhitung dalam pekan pertama, kedua pertandingan itu akan digelar pada waktu yang lebih akhir di bulan ini, sesuai prosedur khusus yang ditetapkan otoritas sepakbola Spanyol untuk memberi klub-klub yang paling terdampak Piala Dunia 2026 tambahan waktu memulihkan dan mempersiapkan para pemainnya.

Prosedur khusus karena Piala Dunia

Federasi Sepakbola Spanyol menetapkan aturan khusus yang memungkinkan klub-klub yang memiliki pemain yang tampil di semifinal atau final Piala Dunia untuk menunda laga pekan pertama mereka ke tanggal 25, 26, atau 27 Agustus.

Keputusan tersebut lahir karena jadwal musim yang tidak biasa, sebab kompetisi Piala Dunia berakhir dalam jeda yang sangat singkat sebelum tanggal yang ditetapkan untuk dimulainya Liga Spanyol.

Syarat itu terpenuhi pada Real Madrid dan Barcelona, setelah kedua tim memiliki sejumlah besar pemain yang melanjutkan perjalanan bersama timnas negaranya hingga babak-babak akhir turnamen.

Kapan Real Madrid memainkan laga tundanya?

Diputuskan bahwa laga Real Madrid melawan Real Sociedad dipindah ke Rabu, 26 Agustus di Stadion Santiago Bernabeu.

Namun ironisnya, laga ini bukan penampilan perdana Real Madrid di La Liga di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, sebab tim akan memulai perjalanannya empat hari sebelumnya, ketika bertandang ke markas Espanyol pada 22 Agustus dalam laga pekan kedua.

Dengan demikian, Real Madrid akan menjalani laga pekan keduanya sebelum resmi memainkan laga khusus pekan pertamanya, dalam skenario tidak biasa yang dipaksakan oleh penyesuaian kalender.

Barcelona menempuh jalan yang sama

Situasi serupa berlaku pada Barcelona, karena laganya melawan Athletic Bilbao dari pekan pertama ditunda ke Kamis, 27 Agustus di Stadion Spotify Camp Nou.

Namun tim Catalan, sang juara bertahan di bawah kepemimpinan Hansi Flick, akan memulai musimnya sebelum itu, saat menghadapi Elche di kandang lawan pada 23 Agustus dalam kompetisi pekan kedua.

Dan hanya 4 hari kemudian, Barcelona akan kembali ke stadionnya untuk menjalani laga tundanya melawan Athletic Bilbao, sehingga mereka telah benar-benar memulai musimnya sebelum menuntaskan tugasnya di pekan pembuka.

Dengan demikian, pekan pembuka Liga Spanyol akan membentang secara luar biasa mulai besok, jadwal laga Deportivo Alaves melawan Getafe, hingga 27 Agustus, yakni hampir dua pekan sampai seluruh pertandingannya rampung.